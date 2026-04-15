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全臺首創可負擔住宅自治條例草案出爐 張善政：住宅去商品化助力青年桃園成家
桃園市長張善政15日上午主持市政會議，通過《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，預計17日前送交議會審議，力拚5月下旬通過，並於7月報請內政部核定。張善政表示，此條例為全國首創可負擔住宅制度，透過建立政府主導的居住支持機制，在高房價與租屋不穩定之外，提供市民多元且可負擔的居住新選擇。
張善政市長說明，此制度設計具四大重點，包括推動住宅去商品化、結合捷運導向開發（TOD）進行選址、優先提供年滿25歲未滿45歲且育有未成年子女家庭，以及透過財務循環機制挹注社會住宅資源。
透過限制轉售及交易機制，確保住宅以自住為主要用途，並以家庭負擔能力作為訂價依據，而非市場行情，降低青年購屋門檻，同時兼顧社會住宅體系之永續發展。
張善政指出，本政策自111年提出構想，112年全面檢討住宅政策，並於113年下半年啟動法制作業，期間整合都市計畫、金融、法律及不動產專業意見，累計召開逾100場研商會議，並經法規會3次審議修正後完成草案。制度設計亦納入捐建、申請、買賣及管理等完整規範，並透過信託機制及必要時政府收回機制，確保住宅資源不流入自由市場。
張善政強調，此項政策最大的挑戰在於突破「住宅商品化」的既有概念，回歸以居住為核心需求的新制度設計。未來條例若順利在議會審議通過，除將報請中央核定外，亦可望成為各縣市推動住宅政策之重要參考模式，協助更多有成家需求的年輕家庭在桃園穩定居住、安心生活。
都發局表示，本次立法聚焦六大重點：
1.落實住宅去商品化，申購價格將以民眾可負擔能力為基礎訂定，並低於市場價格。
2.強化自住使用原則，逐步健全住宅階梯體系。
3.建立封閉市場交易機制，確保住宅資源持續提供予有實際居住需求的家庭購買及居住。
4.採取固定價格買賣制度，避免流入一般市場遭投機套利，並明定得由桃園住宅及都市更新中心保證買回。
5.採前期信託機制，於符合特定條件後始得移轉所有權，以兼顧住宅資源管理與政策目的，平衡公共利益與市民權益。
6.優先照顧青年婚育家庭，申購條件包括年滿25歲未滿45歲、育有或懷有未成年子女之夫妻、連續設籍桃園市滿一年以上、家庭成員均無自有住宅，且須符合所得及財產標準等規定。提供婚育家庭更具體、實質的居住支持。
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