全臺首創療癒基地落腳臺東 《自然醒慢活祭》121場工作坊開放報名

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【記者 朱達志／台東 報導】臺東療癒能量正式走進城市日常！由臺東縣政府主辦《自然醒慢活祭》，自2021年推出「療癒工作坊」系列活動以來深受民眾喜愛，今年全面升級，自6月至10月於臺東縣療癒基地（臺東市博愛路423號）規劃121場次療癒工作坊，包含了五大主題「身體探索、藝術療癒、感官療癒、心靈療癒及親子手作」，集結23位臺東在地療癒師資共同參與，打造全臺首創常態性身心靈療癒場域。活動即日起開放報名，邀請臺東鄉親及全臺民眾走進療癒基地，體驗慢活與療癒的美好日常。

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縣長饒慶鈴表示，臺東擁有豐富自然環境、人文底蘊與慢生活節奏，縣府近年來 持續透過《自然醒慢活祭》推動療癒產業發展，逐步建立屬於臺東的療癒品牌。今年進一步以「城市即療癒」為核心理念，將過去以山海自然為主的療癒體驗延伸至城市空間，希望讓療癒不再只是旅行中的短暫停留，而能成為民眾日常生活的一部分，打造兼具健康、慢活與幸福感的城市生活樣貌。

今年療癒工作坊涵蓋身體探索、藝術療癒、感官療癒、心靈療癒及親子手作等多元主題，課程內容兼顧不同年齡層與族群需求。縣府也特別邀請知本環境教育中心規劃親子綠療課程，透過自然體驗、感官探索與親子互動，引導民眾從個人照顧延伸至家庭共感，在療癒過程中重新建立與自己、家人及環境的連結，讓每個人都能找到適合自己的療癒方式。

饒慶鈴指出，今年活動也持續關注第一線助人工作者及高齡族群的身心健康需求，除提供全國在職社工人員及具社會福利身分者免費參與部分課程外，更特別規劃9月5日「光輪花」及9月12日「香氣煉金術—精油與自我照護」兩場全國社工專場，透過創作、香氛與自我覺察，協助助人工作者紓解壓力、獲得喘息。同時結合臺東聖母醫院芳療體系推出4場樂齡及博愛優先場，提供更貼近長者需求的芳療照護體驗。

社會處長陳淑蘭表示，《自然醒慢活祭》今年下半年也將陸續推出多項精彩活動，包括7月11日至12日在臺東森林公園舉辦「夏日療癒祭」、8月15日至16日於國立臺灣史前文化博物館登場的「名人療癒沙龍」，以及橫跨6月至11月、結合社區與旅宿業者共同推出的「淨心慢旅行」。

此外，今年新推出的「療癒角落建置計畫」也將於6月至9月展開，15家入選店家共規劃120場療癒體驗活動，串聯城市空間與在地產業，共同打造臺東療癒慢活網絡。縣府期盼透過療癒基地常態化營運及多元活動推展，讓療癒成為人人都能隨時接觸的生活選擇，持續展現臺東獨有的慢經濟魅力。

2026《自然醒慢活祭》活動詳情及報名資訊請關注官方社群與網站：

▪ Facebook：https://www.facebook.com/TaitungSpiritFestival

▪ Instagram：https://www.instagram.com/taitungspiritfestival/

▪ 官方網站：https://www.taitungspiritfestival.tw/

▪ 活動報名頁：https://www.accupass.com/organizer/detail/2112100956553365188730

▪ 官方LINE：@255uxnqm

（照片記者朱達志翻攝）