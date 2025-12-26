全臺首款有機地瓜冰淇淋 亮相

為解決農產品保存期短與加工應用不足所衍生的產銷問題，農糧署北區分署推動「創新加工×在地有機×永續健康」的研發方向，推出全臺首款以國產有機甘藷製成的地瓜冰淇淋。此創新成果不僅呼應政府「大糧倉政策」與「有機農業發展計畫」，也成功展示國產雜糧在食品加工上的新價值，為臺灣農業開創更多元的市場可能。

甘藷具備永續優勢，國產雜糧展現高度發展潛力。農糧署北區分署表示，甘藷為臺灣重要糧食作物之一，具耐旱、低肥料需求與低碳足跡等特性，是實踐「永續農業」與「糧食安全」的重要作物。近年農糧署積極推動格外品再利用與多元加工，鼓勵業者開發新型態產品，如地瓜酒、甜點及冷凍食品。桃園市農會突破傳統思維，迎合國人求新求變的需求，選用國產有機甘藷為主要原料，結合有機豆奶與有機原料研製出「有機地瓜冰淇淋」，以純淨、自然、無負擔的風味詮釋健康美味。不僅增加甘藷利用廣度，也提升其加工價值，將帶動地方產業升級並創造青年返鄉契機，並可與觀光農業及在地品牌行銷結合，展現更大發展潛力。

創新冰品吸引排隊人潮，新品發表引爆地方熱度。農糧署北區分署說明，為推動有機農業發展與農產品加值轉型，舉辦新品發表及食農教育活動，現場正式推出全臺首款以國產有機甘藷為主要原料的「有機地瓜冰淇淋」。不僅推出經典甘藷口味，還新增有機洛神與有機蔬菜等三款創新口味，皆獲消費者熱烈好評，吸引排隊試吃人潮不斷。

農糧署從生產輔導、加工加值到食農教育全程支持，使國產甘藷等雜糧作物的創新成果在活動中充分展現，成功提升國產有機與雜糧產品的能見度，讓永續理念更貼近大眾生活，為臺灣農業寫下亮眼的新頁。