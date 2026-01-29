全臺首站！Uber與合作車隊加入台北市好孕專車 孕媽咪專屬優惠一次看

記者李鴻典／台北報導

Uber宣布與臺北市政府正式簽署合作備忘錄，雙方將以打造友善、安全、全齡的交通生態系統為目標，攜手推動具韌性、安全且永續發展的智慧城市。作為此項合作的首項里程碑，Uber與合作車隊正式加入臺北市政府「好孕2U專車計畫」，為孕媽咪帶來「好事『乘』雙」的移動體驗。

Uber正式加入臺北市政府「好孕2U專車計畫」。（圖／Uber提供）

Uber表示，為回應孕期婦女與育兒家庭對安全、便利出行的需求，Uber正式加入臺北市政府「好孕2U專車計畫」，透過平台科技與合作車隊擴大可用車輛規模。隨著好孕2U專車服務即將邁向累積百萬趟次的重要里程碑，成功加入好孕2U補助的臺北市孕婦，在Uber營運的16個城市都能使用，滿足日常與跨縣市出行需求，讓孕媽咪從產檢到預產期後6個月內，安心、便利地完成每一趟行程。

預計自今年3月3日起，完成《臺北市好孕2U專車補助申請》的孕媽咪，可於「台北通App」 將好孕2U電子乘車金，以1:1兌換Uber乘車券，並於Uber App中使用。每次限兌換一張，每張定額250元(不含取消費折抵)，孕媽咪可在Uber App平台上選擇多種乘車選項如配備0-7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭出遊的「加大六人座優步」和零排放電動車的「純電舒適優步」。其中「寶寶優步」行程，僅由合作車隊的高評分職業駕駛提供，且必須通過專屬兒童安全座椅訓練，守護媽咪從產檢到育兒的每一段出行。

Uber於本次合作推出加碼優惠，全面放大孕媽咪的乘車福利。服務於今年3月3日正式上線後，凡符合《臺北市好孕2U專車補助辦法》資格的孕媽咪，前200名使用Uber App乘車券完成一趟好孕專車行程，即可獲得總價值新臺幣1,000元的Uber App乘車優惠（20張50元乘車優惠序號，使用期限為6個月）。搭乘時，孕媽咪除可使用市府提供的單趟250元Uber乘車券，亦可搭配一張50元Uber乘車優惠序號，讓單趟最高折抵金額提升至300元。

Uber也結合平台資源，將優惠從乘車延伸至日常生活採買。前200名使用Uber App乘車券搭乘的孕媽咪，還可額外獲得一張Uber Eats「優市」滿999元折抵120元的折價券，讓懷孕期間的居家採購更加輕鬆。若孕媽咪本身為Uber One會員，使用Uber App搭車行程，完成符合資格的多元化計程車行程享5% Uber One點數回饋，完成每趟優步小黃行程可享3% Uber One點數回饋。

黃瀞瑩也在社群平台發文寫下，好孕2U專車x Uber合作正式上線倒數。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）

近日升格人母的民眾黨台北市議員黃瀞瑩也在社群平台發文寫下，好孕2U專車x Uber合作正式上線倒數，預計今年3月3日正式上線：

◎Uber會加入「好孕2U專車」服務系統，擴大服務量能，並提供搭配0-7歲兒童安全座椅的「寶寶優步」乘車選項。

◎可透過台北通 App 將「好孕金」兌換「Uber乘車券」

◎正式上線後還有前 200 名孕媽咪乘車優惠序號，總價值高達 1,000 元。

黃瀞瑩說，這次的合作，不只提升派車效率與車輛量能，也讓臺北市的兒童安全座椅車輛數量達到全國最高。她強調，自己的身份轉換成一位母親，仍將持續關注好孕專車在內的各項「友善育兒」政策，在議會為大家爭取權益，讓每一位孕媽咪在台北市都能更安心生養。

