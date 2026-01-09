全臺首邑縣城隍廟法器文物設施遭破壞 南市府籲大眾共同守護宗教場所安全





針對媒體報導臺南市北區全臺首邑縣城隍廟遭不明人士破壞法器文物設施一案，市府民政局長姜淋煌9日特前往縣城隍廟關心受損現況，並請廟方配合警察機關持續釐清案情，依法辦理相關究責事宜。

民政局長姜淋煌也指示區公所，加強督導里社區等地方巡守隊夜間及重點時段之巡邏密度，並與警政單位建立即時通報與聯繫機制，提升宮廟周邊見警率與防護能量，以防範類似事件再度發生。同時，針對遭破壞之文物及相關設施，則請北區區公所協助廟方進行初步盤點與確認，並依實際勘查之損害情形，提供文物保存、修復及後續重建等行政協助，確保宗教文化資產獲得妥善維護。

民政局強調，宮廟不僅是市民重要的信仰中心，更承載地方歷史與文化記憶，任何破壞公共秩序與文化資產之行為都要依法追究。市府除持續關注本案後續發展外，也呼籲各宮廟及鄰近社區加強聯防，共同守護宗教場所安全，維護市民生活安寧與文化資產完整。

