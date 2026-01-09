全臺首邑縣城隍廟法器文物設施遭破壞 南市民政局呼籲共同守護文化資產

南市北區全臺首邑縣城隍廟疑遭不明人士破壞法器文物設施，民政局長姜淋煌、北區公所特至廟中關心受損現況。（記者李嘉祥攝）

▲南市北區全臺首邑縣城隍廟疑遭不明人士破壞法器文物設施，民政局長姜淋煌、北區公所特至廟中關心受損現況。（記者李嘉祥攝）

臺南市北區全臺首邑縣城隍廟疑遭不明人士破壞法器文物設施，市府民政局長姜淋煌於9日特代表黃偉哲市長前往縣城隍廟，向主任委員黃百榮關心受損現況，並表達市府高度關切之意；民政局表示，該事件已由廟方報警處理，相關監視影像資料亦已提供警方調查，後續將請廟方配合警察機關持續釐清案情，並依法辦理相關究責事宜。

廣告 廣告

民政局長姜淋煌初步瞭解狀況後，指示區公所加強督導里社區等地方巡守隊夜間及重點時段巡邏密度，並與警政單位建立即時通報與聯繫機制，提升宮廟周邊見警率與防護能量，以防範類似事件再度發生。

姜淋煌局長表示，宮廟不僅是市民重要的信仰中心，更承載地方歷史與文化記憶，任何破壞公共秩序與文化資產之行為都要依法追究；針對遭破壞文物及相關設施，民政局已協請北區區公所協助廟方進行初步盤點與確認，並將依實際勘查損害情形，提供文物保存、修復及後續重建等行政協助，確保宗教文化資產獲得妥善維護。

姜淋煌局長強調，市府會持續關注此案後續發展，呼籲民眾共同維護宗教文化資產，尊重信仰空間，避免踰矩行為，也建議各宮廟及鄰近社區加強聯防，共同守護宗教場所安全，維護市民生活安寧與文化資產完整。