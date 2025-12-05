全臺11家醫院串聯線上畫展 用藝術輝灑希望

記者王勇智／臺南報導

由奇美醫院、陽光社會福利基金會及臺灣輝瑞大藥廠共同主辦的「2025陽光小畫家畫展－輝灑希望．迎向陽光」，於今（5）日在奇美博物館2樓豐收廳隆重揭幕；更同步串聯全臺11家醫院共同推出線上數位策展，讓民眾不受距離限制，隨時隨地感受勇氣與希望的力量。

活動邀請主辦單位代表、全臺策展醫院代表及兩位小畫家共同出席，象徵「用畫筆迎向陽光、用勇氣重建希望」的溫暖精神。奇美醫院院長林宏榮更親自出席，表達醫院對病友身心重建的深切關懷，強調醫療不只是治癒身體，更要療癒心靈。

廣告 廣告

林宏榮表示，真正的醫療不只是治癒身體的疾病，更在於療癒心靈的創傷。這次畫展首次走入奇美博物館意義深遠，不僅為小陽光畫作提供更廣的舞台，也讓大眾看見孩子面對傷痛的勇敢力量，對奇美醫院而言，更是「藝術入醫療，生命更閃耀！」的充分展現。希望透過藝術這股溫暖而強大的力量，陪伴更多病友在漫長的復健路上重拾生命的色彩與自信，讓社會看見醫療的背後，對生命韌性的關懷與溫度。

畫展不僅於即日起至12月7日在奇美博物館舉行實體展覽，更同步推出線上數位策展平台，讓民眾能隨時隨地欣賞作品，透過小畫家的創作，帶領觀眾走進燒傷顏損孩子的內心世界，在筆觸中看見面對傷痛仍閃耀的勇氣與力量。

全臺共有11家醫院共同響應推廣線上策展，包括奇美醫療財團法人奇美醫院、振興醫療財團法人振興醫院、財團法人馬偕紀念醫院、新光吳火獅紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人新店慈濟醫院、林口長庚紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、嘉義基督教醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院，讓小陽光的創作被更多人看見，也讓「勇氣與希望」的陽光照耀全臺各地。

奇美醫院也是線上策展的響應醫院之一，希望這份跨越地域、連結心靈的行動能持續擴散愛的能量；並誠摯邀請社會大眾，一同來欣賞這場充滿生命力的「小陽光畫展」，親身感受燒傷顏損孩子在創作中展現出的堅韌與希望。透過實體或線上展覽，成為他們最溫暖的一道光，讓愛與勇氣的力量在社會中循環不息。