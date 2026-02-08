全臺21縣市低溫特報 竹苗宜金6度最冷

記者李佩玲／臺北報導

受到寒流影響，中央氣象署今（8）日針對澎湖縣以外的21個縣市發布低溫特報，今晚至明晨有10度以下氣溫發生的機率，尤其新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣等4個縣市局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。

氣象署指出，今晚至明晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、連江縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，並預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖；農作物及水產養殖業注意寒害。

受到寒流影響，氣象署針對21個縣市發布低溫特報。（取自氣象署臉書粉絲專頁）