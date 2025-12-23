全臺25處旅服據點 獲觀光署績優

記者李佩玲／臺北報導

為提供國內外旅客便捷、快速的觀光資訊與各項旅遊協助，觀光署輔導地方政府及國家風景區管理處推動全臺i-center旅遊及借問站服務，昨日宣布今年度評比結果出爐，共有15處旅遊服務據點及10處借問站獲得績優殊榮，將於明年3月2日透過「觀光節慶祝大會」進行公開表揚。

桃機、捷運劍潭站等據點獲獎

觀光署表示，i-center旅遊服務體系依其區位與旅客需求特性，設置不同層級旅遊服務據點。其中，桃園國際機場旅客服務中心在第1層級（國際機場）拔得頭籌；第2層級（重要交通場站）旅遊服務中心績優得主，包含直轄市組的捷運劍潭站、淡水火車站與高雄火車站；縣市組則由二水火車站、基隆市及礁溪轉運站獲獎；第3層級國家風景區由卑南、白沙灣、松柏嶺、福隆及七股等5處遊客中心獲得績優評比；地方風景區則有大稻埕、纜車貓空站及十分等3處遊客中心獲選。

廣告 廣告

針對由民間觀光業者提供的在地旅遊資訊服務，今年度也同步選出10處績優借問站，包含Kadda Hotel璽賓行旅海景運動飯店、山海芳園景觀咖啡廳、智嵐雅居民宿、富雨洋傘、緞帶王觀光工廠、雲林記憶cool、集集驛站、福容徠旅水里、寶熊漁樂碼頭、源泉故事屋等。

國際機場由桃園國際機場旅客服務中心拔得頭籌。（觀光署提供）

國家風景區由卑南等5處遊客中心獲得績優評比。（花東縱谷國家風景區管理處提供）

雲林記憶cool等10處借問站獲得績優殊榮。（雲林縣政府提供）