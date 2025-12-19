全臺44精選活動 浪漫跨年迎新

記者古可絜／綜合報導

新的一年將至，全臺各地紛紛推出最具地方特色之賞夕陽、跨年與迎曙光活動，交通部觀光署特別彙整國家風景區、主題樂園及各個縣市政府等44個特色活動，從都會星光派對、山城日出音樂會，到湖畔跨年與戰地曙光，帶給遊客不同風格的跨年體驗；並以「北、中、南、東、離島」精選活動，邀全國民眾跟著旅遊地圖，迎接嶄新的2026年。

臺北最High新年城 多元舞臺星光派對

北部民眾不能錯過多次獲得國際媒體及OTA評為全球10大跨年晚會的「臺北最High新年城—2026跨年晚會」，今年多元舞臺將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同的音樂風格布滿跨年晚會主舞臺周邊，透過晚會整體呈現，帶給民眾歡樂及新希望。

然心動跨年焰火 金龍山觀壯麗日出

中部民眾可到中臺灣最具指標性的日月潭湖畔參加「2026日月潭跨年晚會『潭然心動』」，活動將於12月31日晚間於水社碼頭熱鬧登場，今年推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年焰火，湖光倒影與焰火相互輝映，打造日月潭特有的跨年視覺饗宴；跨年倒數後，日月潭夜空將綻放璀璨焰火，為旅客帶來最浪漫的湖畔跨年體驗，隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，欣賞金龍山的壯麗日出，迎接新年首道曙光。

嘉南平原賞夕照 阿里山音樂會迎曙光

南部民眾在2025年最後1日一定不能錯過「賞太平2025一抹紅霞」，遠眺嘉南平原及臺灣海峽，觀賞2025年最後一抹紅霞，並由遊客彩繪祈福燈喜迎2026新年。同時在隔天可參加以古典音樂為主軸、號稱最有氣質的音樂會活動「阿里山日出印象音樂會」，元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平臺盛大舉行，音樂會以玉山山脈、雲海與曙光為天然舞臺，邀請民眾一同欣賞管弦樂團、在地原住民音樂、歌聲和舞蹈。

花蓮海洋星光之夜 親子夜宿水族館

東部民眾可到花蓮遠雄海洋公園參加跨年限定唯一梯次的「2025海洋星光之夜」，以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等多項精緻體驗，還有特別值得推薦的與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次等亮點活動，營造最浪漫的跨年氛圍。

臺灣海拔最高耶誕樹，臺中和平區谷關、梨山「山谷燈光節」。（參山國家風景區管理處提供）

