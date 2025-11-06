全臺5大科學博物館攜手打造 第六屆臺灣科學節8號開跑

【緯來新聞網】一年一度科學盛事「第六屆臺灣科學節」即將登場，由教育部、國家科學及技術委員會攜手全臺5大科學博物館，共同打造沉浸式科學盛宴。國立自然科學博物館在活動期間規劃一系列豐富多元的科教活動，內容橫跨科學演示、科學市集、親子互動、防災教育、專題講座，邀請民眾親近科學，體驗知識的無限魅力。

一年一度科學盛事，「第六屆臺灣科學節」即將登場。（圖／科博館提供）

國立自然科學博物館館長黃文山表示，臺灣科學節是科博館推動全民科學教育的重要平台，今年持續推出3大亮點活動，包含《大科學》、《XR奇幻探索》、《吉娃斯愛科學布袋戲》，期望以創新、生動且貼近生活經驗的方式傳遞科學知識，讓科普教育深植人心。



本屆亮點活動之一的大型科學演示《大科學》睽違一年再度回歸，為回饋觀眾以往的熱烈支持，今年活動期間，每日特別加開一場次，目前1,600張票券已全數售罄，可見大家的喜愛與肯定。這次演示將運用光線、日常物件，揭示光的奧秘與日常科學原理，結合感官、互動體驗與戲劇演出，帶來兼具娛樂性與啟發性的精彩科學展演。



XR互動展演《萬物之森搜救隊》以沉浸式技術把觀眾「縮小」進入森林與榕果內部，探索微觀世界的奧秘，11月16日加碼《XR隊長的海底大秘寶》，以冒險故事喚起對海洋生態與鯨豚保育的關懷。廣受好評的《吉娃斯愛科學布袋戲》將迎來三部曲最終章，故事以《大地瑰寶》常設展為主題發想，將礦物結晶擬人化成「晶」人角色，利用趣味劇情呈現礦物知識。

廣告 廣告

本屆亮點活動之一的大型科學演示《大科學》睽違一年再度回歸。（圖／科博館提供）

每年廣受歡迎的《曬科學—科學市集》將於11月8日至9日在西屯路廣場熱鬧開張，匯集共創科普、領航科技、探究學習、原民科學、科教實作、永續環境6大主題，今年新增「教育部推動中小學數位學習精進方案」攤位，展示如何運用平板、AR或VR技術進行互動學習。現場還有原民科學專區，展示鄒族童玩、阿美族打擊樂器等文化智慧，並設立臺中市立圖書館行動書車及國家災害防救科技中心x全家便利商店的行動物流車，讓民眾從遊戲中了解科學與生活的緊密連結。



此外，車籠埔斷層保存園區、921地震教育園區也在活動期間推出3大防災教育活動，《安全的家．臥室篇》以立體學習單模擬地震情境，教導民眾如何正確配置家具；《土石流防災大冒險》結合繪本與數位互動，讓親子一同學習防災與環境觀察；《走讀921》則帶領觀眾實地走訪斷層遺址，認識災害成因與重建歷程，培養防災意識與韌性思維。



第六屆臺灣科學節活動日期為2025年11月8日、9日、15日、16日，除上述活動，現場還有「探索大地瑰寶的奧秘」講座、「礦石遍、辨、變」演講可自由參加，也可觀賞期間限定的《火星任務》十週年特展。

更多緯來新聞網報導

劉思慕不當「尚氣」迎巨大挑戰 潛水數小時《窒息倒數》

「暗黑楊丞琳」《鮑魚遊戲2》開炮！大戰26cm黑人吃到吐