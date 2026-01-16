全華網詐欺案落幕 水墨畫大師劉國松獲頒一等文化獎章

水墨畫大師劉國松（中）及其長女劉令徽（右）將自林株楠繼承人手中取回、未經檢調單位扣押的各類同意書、授權書等不當文件，正式移交文化部，由文化部部長李遠（左）代表接收。（圖／文化部）

文化部於今（16）日舉辦「《終章》－全華網事件結案與權利返還說明會」，宣告延宕多年的全華網詐欺案進入關鍵收尾階段，受害藝術家相關權利可望正式返還。文化部長李遠並親自頒贈一等文化獎章給水墨畫大師劉國松，表彰劉國松在事件中以個人債權促成突破，協助眾多藝術家解決長年困擾。

文化部說明，全華網事件起因於全球華人藝術網有限公司及錦江堂文教基金會已故負責人林株楠，自民國100年起以多項出版計畫名義申請文化部補助，並誘使逾700名藝術家簽署內容不對等的同意書，詐欺取得不當授權。文化部於106年接獲通報後即成立專案小組並移送檢調，林株楠於108年遭起訴，113年一審判決詐欺罪成立，惟因其於判決前死亡，僅業務員1人遭判刑，相關文件亦未能宣告沒收，目前案件仍由二審審理中。

文化部表示，這起案件能實質推動權利返還，關鍵在於同為受害者的劉國松，以其另案勝訴所獲賠償金債權，與林株楠繼承人協商，換取對方放棄不當取得的權利，並使相關同意書失效。劉國松不僅是台灣現代水墨藝術的重要代表，更在關鍵時刻挺身而出，展現對藝文界的深厚關懷，因此獲頒一等文化獎章，為該獎章設立以來第2位獲此殊榮者。

文化部說明，相關同意書已於今日陸續返還，未出席者亦可於115年7月31日前申請領回，案件邁向終章象徵藝術家可重新安心創作，未來將持續完善制度，守護台灣藝文生態。

