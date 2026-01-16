全華網詐欺案邁終章 受害藝術家：煎熬後雨過天青

（中央社記者王寶兒台北16日電）文化部今天宣告，逾百名全華網詐欺案受害藝術家獲得權利返還。受害藝術家之一羅振賢說，這個「世紀大災難」經過9年煎熬，終於雨過天青，文化部、義務律師團都是重要貴人。

全球華人藝術網已故負責人林株楠，曾以全球華人藝術網有限公司及財團法人錦江堂文教基金會名義，提出「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」、「台灣新銳藝術家特輯」出版計畫申請文化部補助，並誘使700多名藝術家簽署逾越計畫範圍的同意書，詐欺取得不當授權及權利讓與。

在律師蕭雄淋建議下，藝術家劉國松以個人債權新台幣517萬元交換，讓林株楠的繼承人願放棄詐欺取得的各式不當權利，受害藝術家過往簽署授權同意書就此失效。

羅振賢今天說，很多藝術家都非常單純，當初看到林株楠以文建會、文化部名義拿來的文書就簽下去；後來看到劉國松向林株楠提出告訴，許多藝術家感到緊張，像是歐豪年、李奇茂等人立刻召開座談會討論，「除了我們還有更多是年輕新銳藝術家，被告知你們老師簽了，就也跟著簽了。」

羅振賢說，若無劉國松，恐怕其他受害藝術家後患無窮。在這9年煎熬中，文化部積極介入、開創受害者窗口，還有律師林信和組成義務律師團協助，「如果不是公訴，由個別藝術家去告真是大災難。」今天結果可說「雨過天青」，但未來藝術家更須謹慎。

蕭雄淋表示，此案確實是「藝術界世紀大災難」，實際進行訴訟藝術家約516名，涉及律師事務所達30幾個，狀紙超過百萬字，很高興看見民事訴訟和平落幕。林信和哽咽回憶，當時看到藝術家們非常無助的樣子，因此組織義務律師團，眾人一起努力，期望公平正義得到伸張。

文化部今天頒發一等文化獎章予劉國松，感謝他協助逾百名受害藝術家解除隱患。部長李遠致詞時也感謝所有協助的律師，尤其是林信和組成的義務律師團。

李遠說，雖然沒有參與整個案件過程，但他從此案件學會幾件事，包含「要相信人性、相信善良、相信正義、相信台灣」；同時，也要相信政府，因為文化部對於這個事件的堅持，始終陪伴受害藝術家走完全程。

李遠表示，也請大家相信制度，雖然司法非常複雜，但終究還是以司法解決法律案件。全華網事件像是一個很好的「電影故事大綱」，複雜過程中有感動人的故事，更在奇妙情節中結束；頒發一等文化獎章給劉國松，也代表著文化部感謝所有協助的律師、公民團體及所有人，「這個儀式代表這個事件的結束。」（編輯：吳素柔）1150116