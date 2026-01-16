全華網詐欺案 藝術家獲權利返還

文化部昨（十六）日辦理「《終章》－全華網事件結案與權利返還說明會」，宣告全華網詐欺案邁入終章，受害藝術家獲得權利返還。文化部長李遠除了感謝所有參與其中的藝術家、律師及義務律師團、藝創工會等團體及所有協助的人，並親自頒贈一等文化獎章予藝術家劉國松，表彰肯定其在全華網事件中，以個人債權交換促成關鍵突破，為眾多藝術家化解長年隱憂，對維護藝術家權益及健全臺灣藝文環境具深遠意義。

文化部指出，全華網爭議事件起因於全球華人藝術網有限公司及財團法人錦江堂文教基金會已故負責人林株楠自一百年起，先後以「臺灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」、「臺灣新銳藝術家特輯」出版計畫名義申請文化部補助，之後利用文化部補助案名義，誘使逾七百多位橫跨不同世代的藝術家簽署形同「賣身契」的同意書，詐欺取得不當授權及權利讓與。

北辰著作權事務所律師蕭雄淋說，此批形同賣身契的同意書共六千多張，受害的藝術家其中有參與訴訟的共五一六位，由北辰著作權事務所處理案件的訴訟過程就歷經三十多個審級，書寫超過一百萬字的訴訟書。最終此案在民事訴訟能獲得和平落幕，最重要的是劉國松以其五一七萬元的債權，交換全華網及林株楠的繼承人放棄對同意書的所有權利。