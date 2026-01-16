全華網詐騙案纏訟多年落幕 逾700受害藝術家取回著作權

生活中心/林詠琪、李澤民 台北報導

台灣藝術圈的最大浩劫「全華網詐騙案」歷經十多年纏訟後，終於畫下句點。當初超過700名藝術家受害，被騙簽下"終身授權"同意書。其中，受害藝術家劉國松以放棄勝訴賠償金居間協調，幫助所有藝術家拿回著作權，為全案解套。今天文化部長李遠特別頒贈一等文化獎章，感謝劉老師的無私貢獻。

主持人：「很難得我們花了這麼多的時間，終於走到了這一步。」

等了好多年，終於可以拿回，遭全球華人藝術網負責人林株楠，誘騙簽下的終身授權同意書，超過700多位藝術家受害。

義務律師代表林信和說：「中間有藝術家，因為簽了之後不敢跟家人講，所以三個月之後抑鬱而終，我當初是因為看到藝術家受害，很無助的樣子，所以我才發願找這些義務律師。」

文化部於今（16）日舉辦「《終章》－全華網事件結案與權利返還說明會」（圖/民視新聞）





義務律師代表林信和講到哽咽，當年這份同意書，相當於賣身契約，林株楠從2011年起，以申請文化部補助、協助行銷增加曝光度等理由，誘騙藝術家與華藝網簽下同意書，事後才發現是場騙局。

受害藝術家林正仁：「同意書裡面就可以這樣，過去現在跟未來，全部都送給人家，而且以後代都沒辦法，沒有人相信他會簽這個。」

受害藝術家袁金塔：「正義一定會成功的，因為文化部也幫忙嘛，很多律師啊。」

受害藝術家劉國松：「事情解決了，這麼多人都平安，這也是很開心的事情。」





水墨畫大師劉國松獲頒一等文化獎章。（圖/民視新聞）









今年93歲的劉國松老師，露出笑容，他是全案解套的關鍵角色，將打贏官司獲得的賠償金517萬元，換取林株楠的繼承人點頭放棄所有詐欺取得的不當權利，解決所有藝術家的多年隱憂，文化部特別頒給劉老師一等文化獎章，感謝他的無私貢獻。

文化部長李遠：「文化部這一次表現，非常地堅持到現在，終於陪伴受害的藝術家，走完這個全程，文化部要針對視覺藝術，還有美術，我們要繼續努力。」

文化部長李遠強調，這並非終點，未來要努力替台灣藝術圈，打造更好的發展環境。

