全萬華動都起來了！艋舺青山宮《靈安尊王》生日快樂 4大神蹟震撼曝光

台北萬華艋舺《青山宮》已經有170年歷史，祭祀的主神是三國時代東吳帝王孫權的稗將張梱，因為祂為人忠善、仁德慈悲，往生後被奉為-靈安尊王。清咸豐四年（1854年），《靈安尊王》所在地福建泉州府惠安縣漁民，從故鄉分香到萬華。當年萬華這裡瘟疫流行，來拜過的人，都得到保佑安然無恙，因此信徒日益增加。每年農曆10月23日是《靈安尊王》生日。《青山宮》都會舉辦熱鬧的夜訪、遶境等迎神賽會，熱鬧繽紛、萬頭鑽動，幾乎「全萬華都動起來了！」，3大神蹟也令信徒津津樂道。

青山宮是台北市定古蹟。正殿奉祀靈安尊王（青山王）。從祀靈安尊王妃（顯慶、慶安兩妃）。以及八司：監察司、長壽司、獎善司、陰陽絲、速報司、增錄司、罰惡絲、福德司、文判官、武判官、謝將軍、范將軍、枷將軍、鎖將軍。還有玉皇上帝、瑤池金母、天上聖母、關聖帝君、南斗星君、北斗星君、三官大帝、齊天大聖、南天大聖、釋迦佛祖、觀音菩薩等眾神仙佛，形成《青山宮》多神話的民間信仰特色，成為萬華地區的道教中心。

一、靈安尊王是誰？

1.祂是三國時代東吳孫權麾下的稗將（戰功不一定在史書大書特書，但在地方軍民心中，是真正保護百姓、忠義無二的人。）張梱以守民、護境、平亂為己任。雖然史書記載不多，卻是民信徒心中最「可信、可靠、可敬」的角色。

2.為什麼被封為「靈安尊王」？根據青山宮史，相傳南宋高宗建炎中葉，一支高舉「張梱」旗的兵馬，不知從哪裡突然出現，協助宋兵打敗金兵，戰勝之後卻失去蹤影，當時的宋朝將軍盧允文正在納悶時，有個出身惠安的小兵上前報告說家鄉有座《青山宮》所拜的主神就是張梱，所看到的戰將和神像分常相似，於是盧允文派人調查過真如此。因此上奏，高宗龍心大悅，封張梱為《靈安尊王》，派人重修廟宇，香火更加興旺，成為惠安人民的信仰中心至今。

二、《靈安尊王》著名傳說：

1.城隍爺：民間傳說祂是泉州府惠安縣的城隍爺，也有人認為祂生前施政，愛民如子、英勇抵抗海寇，最後還被尊稱為《武德帝》，後來惠安民眾凡遇急難，只要是誠心進宮、祈禱參拜，無不應驗，百姓信奉至誠。

2.收服蟾蜍精：清咸豐四年1854年，臺北萬華一帶有很多惠安移民有意迎請青山王來臺巡行。正逢草店尾（今經貴陽街二段與康定路口）大厝有座古井。井內有蟾蜍精作怪危害地方，父老商議請青山王前來鎮壓，相傳祂坐鎮古井之上大顯神威便收服了三角蟾蜍精，萬華地區從此寧靜。

3.七爺八爺現形：善男信女信徒為了感謝祂，以三夜兩天的祭典來叩謝，奠定青山王從此駐鎮萬華契機。而駐鎮萬華地區以來，青山王時常顯靈渡人。傳說日據時代，有人在艋舺青山宮附近開設妓院，每當黃昏之後，常見青山王的左右兩輔神，「范將軍與謝將軍」顯形在妓院中。造成日本妓女驚恐而遷移他方。《靈安尊王》靈驗傳說很多，顯示祂在台灣民間信仰中，神威顯赫，位重一方，成為臺灣地區最受尊重的神祇之一。

4.終止瘟疫，百姓得救：艋舺歷史上，有四次重大疫情，第一次瘟疫發生在1854年，當時造成許多人喪生，在靈安尊王的保護下平安渡過，當地居民開將祂視為除瘟疫之神。還有1917年鼠疫、2003年SARS、2020年COVID-19，萬華艋舺也在靈安尊王的保佑下渡過瘟疫危機。艋舺人耆老分享一句當地人常說的：「青山王到，妖邪讓道。」

三、暗訪（農曆10/20、10/21）、遶境（農曆10/22）這三天是艋舺人的小過年

1.暗訪：神明親巡，查善惡、解冤曲、清不祥。暗訪是青山宮最獨特的信仰文化：

象徵神明親巡陰陽、查看民間是否有人受委屈。同時清除妖邪、驅散煞氣、護境護民。當地老人家都知道：「有冤屈，跟青山王講。」

2.遶境：艋舺最熱血、最團結的日子

10/22 是公開、盛大、全臺前五大規模的遶境，有八位家將、北管、乩童、家將團、宋江陣、扮仙藝閣、青山王神轎走遍萬華大街小巷，氣勢之大，甚至被稱作「艋舺的小過年」，因為熱鬧程度，就像過農曆春節。這天艋舺幾乎居民全上街，是地方認同感最高漲的時刻。

從暗訪熱鬧前的寂靜，到遶境時的銅鑼鼓聲，艋舺居民早已習慣把生活中有《青山宮 青山王 靈安尊王》的陪伴。生日這天熱鬧為《靈安尊王》祝壽。祂不是抽象的信仰，像是守護百姓的王，看著艋舺，從河港、碼頭到現代商圈，雖然時代變了，但祂從未離開。

