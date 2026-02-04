全裸女屍…破雨棚！失聯男友到案「曝生前最後對話」 檢質疑死因明解剖

記者簡榮良／高雄報導

死後留下諸多待解謎題！高雄前鎮區一心二路、三多商圈某大樓，今（4）日凌晨1時許，一名30歲張姓女子從18樓墜落砸破雨棚，全裸躺在地下室機械停車位升降平台上，胸部有不明塊狀瘀青，手邊緊握一件式睡袍。案發後，47歲呂姓同居男友離奇失聯，加上有家暴紀錄，死者家屬對死因提出疑義，檢方也有相同疑問，預計明（5）日上午9時進行解剖。而稍早，呂男到案供稱得知女友墜樓後嚇得躲去朋友家，坦言近期女友情緒起伏大，生前只丟了一句「要出去買飲料」，等他穿好衣褲追出去已阻止不了憾事。

30歲張姓女子從18樓墜落砸破雨棚，全裸躺在地下室機械停車位升降平台上，胸部有不明塊狀瘀青，手邊緊握一件式睡袍。（圖／民眾提供）

一聲巨響，遮雨棚破個大洞，管理員聞聲到場，一具全裸女屍倒臥在機機械停車位升降平台上，經員警到場會同119救護人員查看，已明顯無生命跡象，現場無打鬥及其他外力介入痕跡，最關鍵的是公共區域監視器拍下意外前身影，確認死者是該樓30歲張姓女租客。

然而就在警方追查關係人時，發現同居的47歲呂姓男友曾有家暴紀錄，卻不見蹤影、也聯繫不上，直到下午才到案說明，他坦言女友近期情緒起伏大，當晚彼此有點小爭執，張女穿著睡袍丟了一句「要出去買飲料」，隨即大力甩門，呂男直覺不對勁，穿好衣褲追出去，但怎麼找就是沒看到人，最後下到管理室，才被管理員告知：「你女友墜樓了」，當場嚇壞連夜躲到朋友家。

據悉，呂男是工人，與相差17歲的張女戀愛同居，去年12月底，鄰居疑似看不下去女子遭不當對待，主動報警上門協助通報家暴，然而當事人張女不覺得被家暴，因此雙方繼續同住屋簷下。

死者家屬今日到殯儀館認屍，對死因有疑義，檢察官也有相同疑問，因此，明天上午9時將進行解剖複驗，確認詳細死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

