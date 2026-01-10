全裸泡泡浴太誘人！台八女神大尺度照流出...光滑肌膚被看光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星吳婉君因為演出八點檔打開知名度，亮麗外型替她累積不少的粉絲，樂於在社群分享生活的吳婉君，今（10日）尺度全開，曝光裸身洗泡泡浴的火辣畫面，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

從曝光的照片可以看到，吳婉君將長髮盤起，全身都浸泡在浴缸中，重要部位則由滿滿的泡泡遮擋，只露出肩頸的光滑線條，看起來性感又誘人，吳婉君除了以甜美笑容，融化粉絲的心，還俏皮在鏡頭前嘟嘴，做出吹泡泡的動作，展現活潑的一面。

然而，吳婉君提到想要在雪地裡泡湯，雖然還沒有如願，不過她表示「先用泡泡來滿足一下也不錯」，貼文公開後，立刻吸引無數粉絲前來朝聖，紛紛留言讚賞吳婉君的美貌：「我的天啊，辣爆」、「扣扣是香香公主」。

吳婉君洗泡泡浴。（圖／翻攝自IG）

