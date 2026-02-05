全裸詭握「墜樓穿的睡衣」？高雄命案監視器現疑點 男友失聯躲朋友家、父母10秒認屍

高雄一名30歲張姓女子被發現陳屍大樓地下室機械車位，檢警啟動複驗解剖，釐清死亡真相。（翻攝畫面）

高雄市一棟大樓地下室日前發生離奇死亡事件。一名30歲張姓女子於昨（4日）被發現陳屍在地下室機械車位升降平台上，且全身赤裸，身上出現不明瘀青，引發外界高度關注。由於死者生前曾有家暴通報紀錄，同居男友案發後一度失聯，檢警於今（5日）進行複驗解剖，釐清確切死因，張女父母也一早到場認屍，全案疑點仍待調查。

高雄命案疑雲重重？ 30歲張姓女子地下室赤裸陳屍

警方指出，張姓女子為該大樓租戶，昨日被發現倒臥於地下室機械停車設備上，當時全身未著衣物，胸部出現塊狀瘀青痕跡。警方隨即封鎖現場進行採證，初步未發現明顯打鬥或破壞痕跡，已依程序報請地檢署檢察官相驗，以釐清死亡原因。

生前有家暴紀錄？ 同居男友一度失聯動向引關注

警方調查發現，死者生前曾有遭家暴相關通報紀錄。案發後，同居的呂姓男友一度行蹤不明，經警方追查後才到案說明。呂男供稱，女友近期情緒不穩，當晚表示要外出買飲料，他察覺異狀後追出，趕到頂樓時目睹對方墜樓，因驚嚇過度才暫時前往友人住處。

廣告 廣告

相關說法目前仍由警方持續查證，並未排除任何可能性。

監視器畫面出現落差？ 穿睡衣墜樓卻赤裸被發現成關鍵疑點

警方調閱大樓監視器畫面後發現，死者疑似自18樓墜落，最後身影顯示當時身穿黃色睡衣，但遺體被發現時卻是全身赤裸，原本身穿著的睡衣則被握在手中，前後狀況明顯不符，成為案件重要疑點之一。

此外，監視器也拍下死者墜樓約1分半鐘後，同居男友即出現在相關畫面中，行動路線與時間點均已列為調查重點。

父母到場僅10秒完成認屍 面對媒體詢問全以「不清楚」回應

檢方今安排複驗解剖，以進一步釐清死因。張女父母一早現身殯儀館完成認屍程序，整個過程僅約10秒。面對媒體詢問是否認識女兒的同居男友、是否對死因存疑，兩人僅簡短回應「不清楚」「不知道」，隨後迅速離開現場。

警方表示，將持續比對監視器畫面、相關證詞與鑑識結果，全案仍在釐清中。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

PO被唐治平親吻照...粉專小編心寒喊：我有驗傷單 外界瘋揣測兩人關係

「雙手反綁趴地」奈及利亞中部村落爆恐怖襲擊 170村民被行刑式屠殺

「打電話叫你媽」高鐵桌板小事引爆！網紅泰辣公審鄰座男遭炎上 出面道歉了