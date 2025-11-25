全語文競賽表現亮眼 中山工商奪二特優

左起謝佳萍.翁閔旭及田采薇同學

由教育部主辦的全國語文競賽，今年在臺中市盛大舉行，中山工商師生在原住民語及客語表現傑出，共勇奪二項特優、一項優等及一項甲等的亮眼成績。

李昱平校長表示，就讀美容科建教班二年級的謝嘉萍、翁閔旭，均畢業於那瑪夏國中，兩人在卡那卡那富語以朗讀及情境式演說項目雙雙獲得特優殊榮，充分展現學校在原住民族語與客語領域的深厚底蘊。