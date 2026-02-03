全變色情片！解放軍大清洗引爆資訊戰 X負責人揭恐怖內幕：千萬帳號攻擊

國際中心／綜合報導

X平台負責人尼基塔·比爾（Nikita Bier）表示，北京每逢政治動盪，就以色情內容淹沒社群。（圖／翻攝自Shutterstock）

中國解放軍日前宣布對中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立進行立案調查。與此同時，社群平台X的中文搜尋功能遭大量色情內容癱瘓。X平台高層尼基塔·比爾（Nikita Bier）直指這是中國政府所為，利用短時間內註冊的近千萬個網軍帳號發動「洗版」攻擊，意圖阻礙民眾獲取即時政治動態。

針對軍方高層的震盪，解放軍官方發布聲明指出，對張又俠和劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查，是為了堅決查處腐敗分子。軍方措辭強硬地表示，此舉是清除影響事業發展的「攔路虎」與「絆腳石」，旨在擠去戰鬥力建設的水分，為強軍事業注入動力。然而，在牆內肅清政敵的同時，牆外的資訊戰場也隨之起火。

廣告 廣告

許多中文網友近期紛紛反映，X平台的中文搜尋功能出現嚴重異常。當用戶輸入關鍵字搜尋時，結果頁面竟充斥著海量的色情廣告與無關垃圾資訊，導致正常的新聞內容被徹底淹沒。此外，搜尋篩選器也宣告失效，用戶甚至無法查看自己過去48小時內的貼文。由於中文用戶與機器人帳號激增，導致搜尋基礎設施崩潰且索引不全，嚴重影響使用者體驗。

對此，X平台負責人尼基塔·比爾（Nikita Bier）並未迴避，而是正面指控幕後黑手。他直言，每當中國發生重大政治動盪或敏感事件時，中國政府便會採取特定手段，在搜尋引擎結果頁面上投放海量色情內容進行「洗版」，目的是讓民眾難以透過平台獲取真實的政治動態。比爾驚人地透露：「在我緊急關閉註冊功能之前，他們已經註冊了500萬到1,000萬個帳戶。」

比爾坦言，這類國家級的網路攻擊極為難纏且難以根治，但他強調，技術團隊已充分意識到此情況對中文社群造成的嚴重負面影響。目前X平台正投入大量資源優化基礎設施，並試圖排除這些惡意干擾，以恢復平台的正常運作與資訊流通。

更多三立新聞網報導

解放軍高層清洗血流成河？何衛東死因成謎 傳多名上將非死即囚

軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋

台積電新製程戰場開打！高通聯發科挾N2P圍攻 蘋果M6靠設計老本迎戰

金屬市場史詩級屠殺 彭博揭罪魁禍首是中國

