全身冒血點、牙齦流血不止！男童血小板僅剩正常值2%

8歲陳姓男童全身皮膚突然出現密密麻麻的小血斑點，剔牙時不慎弄傷牙齦竟血流不止，就醫檢查發現血小板數僅剩每微升3千（正常值為15萬至40萬），住院治療後確診為「免疫性血小板低下紫斑症」。

男童雙腳出現小血點。 （圖／彰化醫院）

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，免疫性血小板低下紫斑症雖非血癌，但不可輕忽，最忌諱受傷，尤其頭部千萬不能撞傷，以免出血不止。此病好發於兒童，成年人亦可能罹患，多數患者會在6個月內自行緩解，但期間需定期追蹤。

陳童媽媽指出，孩子一開始四肢出現密密麻麻小血點，以為只是單純過敏，後來連胸膛、脖子也都冒出來，曾至皮膚科就診但無效。隨後又出現流鼻血、舌頭出血難止住的情況。最嚇人的是，孩子剔牙時不小心弄到牙齦，竟血流不止，滿嘴是血，哭著尋求協助，家人立即轉至彰化醫院小兒科就醫。

馬瑞杉主任巡診。 （圖／彰化醫院）

馬瑞杉解釋，血小板主要功能為止血和凝血，數量低於每微升2萬時可能自發性出血，陳姓男童僅有3千，因此皮膚表層出現小出血點，且一旦出血難以正常止血。經免疫球蛋白治療後，5天後出院時血小板已恢復至23萬的正常值。

「免疫性血小板低下紫斑症是一種自體免疫疾病，不是很常見，確切原因尚未完全了解。」馬瑞杉表示，通常是先前感染疾病引起自體免疫反應，導致血小板被免疫系統攻擊。該名男童在病發前2週曾罹患腸胃炎，推測可能因此誘發。

馬瑞杉主任。 （圖／彰化醫院）

馬瑞杉指出，此症若撞傷頭部引起顱內出血將有生命危險，也可能導致腸胃道出血。大部分情況表現為皮膚點狀出血、瘀青、流鼻血及口腔黏膜出血，女性則可能月經量過多。

針對治療方式，馬瑞杉說明，急性期若血小板數在每微升5萬以上且無持續出血現象，可定期追蹤即可；若低於5萬且有持續出血現象，則需介入治療。目前第一線治療藥物包括免疫球蛋白及類固醇，對第一線治療效果不佳者，可使用第二線免疫調節藥物或血小板生成素。大部分患者可痊癒，僅少數會轉為慢性病。

