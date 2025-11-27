全身冒血點、牙齦血流不止確診免疫性血小板低下紫斑症

小兒科主任馬瑞杉表示，此病好發在兒童，成年人也可能發生，多數會在六個月內自行緩解，但在這期間需要定期追蹤。（記者方一成攝）

▲小兒科主任馬瑞杉表示，此病好發在兒童，成年人也可能發生，多數會在六個月內自行緩解，但在這期間需要定期追蹤。（記者方一成攝）

八歲陳姓男童全身皮膚無故出現密密麻麻的小血斑點，隨後剔牙弄傷牙齦竟血流不止，嚇得嚎啕大哭，到衛福部彰化醫院就醫抽血發現其血小板數低至每微升僅有三千（正常十五萬至四十萬），馬上住院治療，父母驚嚇「難道是血癌？」最後確定是「免疫性血小板低下紫斑症」。醫師呼籲民眾若發現莫名皮下出血不要輕忽，還是要盡快就醫。

廣告 廣告

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉昨（二十七）日表示，此病雖非血癌，但也不能大大意，最忌受傷，尤其是頭部千萬不能撞傷，以免出血不止。此病好發在兒童，成年人也可能發生，多數會在六個月內自行緩解，但在這期間需要定期追蹤。

陳童媽媽表示，孩子一開始是四肢出現密密麻麻小血點，以為只是單純的過敏，後來連胸膛、脖子也都冒出來，曾到皮膚科看診沒有療效，後來又出現流鼻血、舌頭出血難止住的情況，最嚇人的是，孩子剔牙時，不小心弄到牙齦後竟血流不止，滿嘴是血，哭著找媽媽，他們趕緊轉到彰化醫院小兒科就診。醫師看到抽血報告的血小板如此低下，擔心嚴重出血甚至危及生命，因此建議立即住院治療。

馬瑞杉說，血小板的最重要功能是止血和凝血，小於二萬就可能自發性出血，陳姓男童低至三千，於是在皮膚淺表出現小出血點，而且一旦出血將難以正常止血，所以才會牙齦出血止不住。經免疫球蛋白治療後，五天後出院時血小板已回復到二十三萬的正常值。

馬瑞杉表示，「免疫性血小板低下紫斑症」是一種自體免疫疾病，不是很常見，確切原因尚未完全被了解，通常是之前有一個感染疾病，引起自體免疫反應，導致血小板被自體免疫系統攻擊，這起個案的陳童在病發2週前罹患腸胃炎，推斷因此而起。

馬瑞杉表示，「免疫性血小板低下紫斑症」如果撞傷頭而引起顱內出血就有生命危險，也可能引發腸胃道出血，大部分情況是皮膚點狀出血、瘀青及流鼻血、口腔黏膜出血，女性則可能月經量過多。

馬瑞杉表示，在急性期如果血小板數在每微升五萬以上且無持續出血現象，可以定期追蹤即可，如果在五萬以下且有持續出血現象，則需介入治療，目前第一線治療藥物有免疫球蛋白及類固醇，對第一線治療效果不佳時，可使用第二線的免疫調節藥物或使用血小板生成素。此病的病患大部分可以痊癒，只有少數會變成慢性病。