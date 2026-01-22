全身刺青！童顏AV日本爆紅「激戰西方男優」揭最大差異：真的蠻暈的

記者林汝珊／台北報導

蘇櫻花登上有「成人奧斯卡」之稱的「 AVN Awards 」。（圖／蘇櫻花提供）

來自新加坡的蘇櫻花昨（21日）在拉斯維加斯正式登上有「成人奧斯卡」之稱的「 AVN Awards 」（美國成人電影金像獎）國際舞台，成為世界成人影壇的「快紅新身代」！不少台灣粉絲也同步關注她在全球市場的最新動向。她開心說：「這次我是以嘉賓身分受邀參加 AVN，並首度舉辦我的官方簽名會！一連四天喔！」由於工作行程太滿，她小哀怨說：「目前幾乎是馬不停蹄地工作，完全沒有時間觀光。」

廣告 廣告

第一次真正走進 AVN 現場，Sakura 形容那一刻「既興奮又像在作夢」腦中忍不住閃過一句話：「我怎麼會走到今天這一步？」蘇櫻花在新加坡是知名電音DJ，赴日轉型成AV女優成火爆新聞，又以迅雷不及掩耳速度攻上歐美成人界，外界看她節奏飛快、一步步衝向國際，但 Sakura 也不諱言，在做出「不只停留在日本、而是直接挑戰西方市場」的決定前，其實經歷過不少失眠的夜晚。她說，當時最害怕的是走出舒適圈後不被接受、格格不入，甚至被拒絕，「但我後來意識到，真正的成長，往往發生在你最不安的地方，一切風險都是值得的。」

蘇櫻花在新加坡是知名電音DJ。（圖／蘇櫻花提供）

談到過去在日本拍攝的經驗，Sakura 表示，那段時間讓她對產業有了更深刻的體會，也逐漸摸索出屬於自己的定位。「日本的工作環境非常專業，也很高規格，讓我學會如何在嚴謹的製作流程中，保留自己的個人風格，這對我後來走向國際市場幫助非常大。」Sakura 分享，在 OnlyFans 的拍攝過程中，她明確感覺到自己不再只是被當成「來自新加坡的面孔」，而是被當作一名專業演員看待，「我們在創作上有發言權，意見會被認真聽見，和西方演員是一樣被尊重的。」

親身經歷東西方拍攝現場後，她也觀察到兩者明顯的差異。Sakura 表示，日本男優普遍較內斂，拍攝時更著重技術層面；西方男優則相對開放自然，為片場帶來不同的活力，她分享：「這是我第一次來美國與大家合作拍攝，真的非常興奮！之前則有在歐洲拍攝的經驗，都非常愉快。」至於有無難忘的經驗，她神秘笑說其實各種男優都交手過：「我其實很享受和兩邊合作，因為能從完全不同的工作方式中學到很多。」又補一句：「只能說滿暈的，有多暈，來看我作品就知道！」

更多三立新聞網報導

大咖歌王消失7年！「暴瘦一圈大小便失禁」被宣告病危：準備送最後一程

最窮只有一億？現代韋小寶「親回17億傳聞」一句話全說了

朱軒洋「戀上大16歲姊姊」！姐弟戀前輩柯震東說話了：還滿新鮮的

BLACKPINK Jennie也著迷！現身《換乘戀愛4》親口認：我是被拐來的

