全身無防護！工人萬里修溫泉涵管遭「硫化氫」毒昏

12日下午一名維修工人，進入溫泉涵管內施工時，疑似吸入溫泉廢水中濃度過高的硫化氫，當場昏倒。（圖／東森新聞）





新北萬里發生一起工安意外，12日下午一名維修工人進入溫泉涵管內施工時，疑似吸入溫泉廢水中濃度過高的硫化氫，突然感到身體不舒服，當場昏厥。老闆見狀救援，卻也跟著昏倒，消防隊員獲報到場時，老闆失去意識，而工人沒了呼吸心跳，幸好經過搶救，2人生命徵象都恢復正常。

消防員：「有沒有？還是用拉的？三角巾有沒有？」

消防員全副武裝，戴上面罩，進入溫泉涵管緊急救援，因為12日下午萬里一處私人溫泉會館，有工人進行工程時，疑似吸入溫泉廢水裡過多的硫化氫，在涵洞裡昏倒。

現場工人：「他下去就好像突然人不舒服，就好像暈倒了，然後我趕快來找我老闆，兩個人要合力把他拉起來，後來我老闆下去之後，我們就拉不動，我老闆下去之後過沒多久，我老闆也昏倒了。」

發生意外的涵洞裡，溫泉還正冒著白煙。根據現場工人表示，工程老闆與兩名工人上午就開始進行涵管加固作業，一開始由兩名工人輪流進入涵洞，但沒想到其中一名鍾姓工人表示身體不適後，當場就在涵洞裡昏倒。而工程老闆馬上進入救援，沒想到也昏厥失去意識，警消獲報到場時，鍾姓工人已經失去呼吸心跳。

新北第六救災救護大隊長羅億田：「那兩名工人一個是送台大的金山分院，另外一個是送基隆長庚，那目前的狀況是有一個OHCA，另外一個是有呼吸有心跳。」

所幸送醫搶救後，兩人生命徵象都恢復正常。只是溫泉中含有的硫化氫，是一種無色有毒且易燃的酸性氣體，低濃度時有臭雞蛋味，高濃度時會導致嗅覺麻痺、呼吸困難，進而失去意識甚至死亡。

化學老師張丕白：「100ppm會有立刻致人死亡的危機，會造成血壓、心跳的異常，會立刻導致死亡。」

另外根據規定，進行箱涵工程時，必須事先進行空氣檢測，其中硫化氫濃度不能超過10ppm，而且必須全程強制通風，而這次發生意外，工人不僅在濃度超標7倍的環境下作業，也沒有進行相關防護，勞工局將進行後續追蹤究責。

