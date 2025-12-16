全身瘀青曝光！控遭製作人前男友軟禁掐頸 女星貼施暴傷痕照淚訴

記者陳宣如／綜合報導

南韓饒舌歌手Jvcki Wai（本名：洪業恩）近期在社群平台公開指控前男友、KC Label製作人Bangdal對她施暴，並貼出臉部及身體紅腫瘀傷照片，引發網路社群與嘻哈圈熱烈討論。Jvcki Wai稱，過去交往期間，她曾遭受身體與精神上的暴力，包括非法拘禁、掐頸及限制行動自由，雖然自己曾向警方報案並向公司高層反映，但在對方的道歉與威脅交替下，多次復合。

南韓饒舌歌手Jvcki Wai（左）近期在社群平台公開指控前男友、KC Label製作人Bangdal對她施暴。（圖／翻攝自Threads @jvckiwai）

據Jvcki Wai透露，她在12日發文時附上與公司代表的聊天紀錄，紀錄內容顯示她與Bangdal發生爭執後臉部受傷，並附上照片，暗示可能因此取消既定演出。她解釋公開事件的原因是「唯有公開，才能真正結束這段關係」，並稱貼文發布後，Bangdal未再主動聯絡。

廣告 廣告

Jvcki Wai公開與公司代表的聊天紀錄，指控前男友施暴。（圖／翻攝自Instagram／jvckiwai）

隨後，Jvcki Wai進一步公開疑似Bangdal發送的電子郵件與語音訊息作為佐證，描述交往期間的精神壓迫與身體暴力，她也承認在長期受暴後曾有回手反擊行為，但強調大部分時間自己是受害者。

Jvcki Wai表示，對方曾多次以自殘或破壞事業威脅，使她長期處於恐懼與孤立狀態，直到近期才意識到生命可能受到威脅。她強調公開事件的目的是避免類似情況再次發生，「即使因此失去音樂事業、形象受損，也只想活下去、結束這段關係」。

Jvcki Wai進一步公開疑似Bangdal發送的電子郵件與語音訊息作為佐證。（圖／翻攝自Instagram／jvckiwai）

對此，Bangdal在社群平台上回應，否認施暴指控，並以粗俗用語表示自己才是受攻擊的一方，指出外界「不了解事情全貌就輕易下結論」。雙方各持說法，事件目前仍待司法單位進一步調查。

Bangdal曾負責Jvcki Wai今年7月發行的正規專輯《MOLLAK》全曲製作，兩人今年2月亦合作推出單曲〈Spoil U〉，他同時是饒舌歌手Sik-K創立廠牌的重要成員，並曾獲選「韓國嘻哈大獎 2025」年度製作人。

面對感情施暴風波，Jvcki Wai所屬經紀公司「AOMG」今（16）日發布聲明，表示Jvcki Wai已經向公司說明兩人交往過程中遭受到的約會暴力情況，目前全案已經進入司法程序，不再對外說明，並呼籲外界別再捕風捉影亂臆測，避免讓當事人遭受2次傷害。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

震撼！知名饒舌歌手爆「性侵未成年粉絲」 受害者崩潰發聲

Netflix熱播戀綜驚爆大轉折！「前菁英黑道」尋愛 酒後吐1句被踢出節目

學霸變刺青+9妹！她自曝「16歲被持刀性侵」全場靜默 網心疼：一秒泛淚

前「甜心議員」控前夫家暴「不是有錢就可以施暴」 前夫反控：都在演戲

