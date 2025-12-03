全身血跡斑斑！祕魯總統候選人駕車遇襲 遭近開9槍驚險逃過一劫

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

祕魯總統候選人貝勞恩德（Rafael Belaunde）昨（2）日在首都利馬南部遇襲，槍手朝貝勞恩德駕駛的車輛連開多槍，貝勞恩德被擋風玻璃碎片刮傷，並未中彈。不過，案發照片中可以看到貝勞恩德身上血跡斑斑坐在車裡，車輛擋風玻璃上布滿彈孔，場面怵目驚心。

祕魯總統候選人貝勞恩德昨（2）日在首都利馬南部遇襲，槍手朝貝勞恩德的車輛連開多槍，貝勞恩德被擋風玻璃碎片刮傷，並未中彈。（圖／翻攝@CostaGino X）

據《祕魯21報》（Peru 21）報導，祕魯警方指出，案發於祕魯首都利馬南部的瑟羅阿蘇爾（Cerro Azul），貝勞恩德當時獨自駕駛車輛，準備離開該地區時，2名騎機車的槍手接近他的車輛，據稱對他連開約9槍，貝勞恩德隨即開了至少12槍反擊。貝勞恩德被打破的擋風玻璃碎片擦傷臉部，幸好未中彈或受到其他重傷。貝勞恩德向警方表示，先前並未收到任何威脅或勒索，警方目前已封鎖該地區並展開調查。

對此，前內政部長科斯塔（Gino Costa）在其社交媒體帳號X上要求警方迅速找出襲擊者，並呼籲政府保證候選人的安全。貝勞恩德所屬政黨自由人民黨（Libertad Popular）則發布聲明表示，貝勞恩德正在恢復中，並嚴重譴責對總統候選人的攻擊，強調絕不容忍暴力。

50歲的貝勞恩德所屬自由人民黨（Libertad Popular），曾任能源部長，也是兩任前總統費爾南多貝勞恩德（Fernando Belaunde）的孫子。祕魯將於明年4月12日舉行選舉，貝勞恩德目前民調墊底，領先的則為前利馬市長亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）與前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女藤森惠子（Keiko Fujimori）。

