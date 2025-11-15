全身都貼上來！超商結帳被噁男襲臀 女高中生急電友人求救

記者楊忠翰／新北報導

新北市1名女高中生小萱（化名），今年7月中旬深夜獨自外出購物，結帳時卻遭張姓男子從後方襲臀得逞，小萱嚇得四處逃竄，張男卻擋住其去路，小萱只好打電話求救，直到同學趕抵超商後，小萱才卸下心中大石，事後小萱在同學陪伴下報案，全案才得以曝光，新北地檢署依性騷擾罪嫌將張男起訴。

檢警調查，今年7月19日深夜10時許，張男來到新北市三重區1間超商，瞥見女高中生小萱清純可愛，遂趁對方結帳時站在後方，他先拿手中物品碰觸小萱臀部，再將整個身體貼在小萱背部及臀部。

小萱直覺有異，急忙往前站1步，張男竟跟著貼近對方，小萱結帳後快步逃離現場，張男卻擋在超商門口，還伸手拉住她的手臂，並表示：「想跟妳認識一下！」，女高中生急忙躲回超商；由於張男一直在超商外面守候，小萱急忙打電話求救，等同學趕抵超商後，兩人才結伴回到宿舍並報案。

張男應訊時表示，他覺得小萱十分可愛，想進一步認識對方，才會以身體觸碰對方，矢口否認性騷擾一事，張男還說，當時自己有喝酒，導致判斷力不足；檢方勘驗超商監視器畫面後發現，張男並無酒醉或身體搖晃等情事，認定其說法飾詞卸責，遂依性騷擾罪嫌將他起訴。

