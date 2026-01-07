全身電流英勇奮戰帥炸 林哲熹：滾了15次換來的

記者王丹荷／綜合報導

首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》，今（7）日發布幕後花絮特效篇，公開片中奇幻的精采打鬥畫面，林哲熹、阿建巴吉瓦在片中飾演的臺印驅魔第3代湯仔、桑傑，電、火的元素也在片中呈現2人傳承而來的驅魔神力，林哲熹在精采大決鬥場面又飛、又跳、又滾，身上充滿藍色電流，拿起充滿電流的三叉戟跳起來英勇奮戰，帥到爆炸，他笑說：「這是我滾了15次換來的！」

《叫我驅魔男神》林哲熹、雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷等主演，故事講述當賣透抽魯蛇湯仔（林哲熹 飾），整天只會膨風直播賣法器，遇上來自印度膽小怕鬼的桑傑（阿建巴吉瓦 飾），2人踏上最荒謬的的驅魔之路，一起對抗最終大魔王阿修羅；視覺特效耗資上千萬，由《月老》金馬獎最佳視覺效果得主嚴振欽操刀，與印度特效團隊共同製作。

廣告 廣告

《叫我驅魔男神》融入印度神話與臺式道教文化，在臺灣取景拍攝寶萊塢電影，充滿各種無腦、無厘頭、無法解釋、無下限荒謬的搞笑劇情，有網友大推2大笑點：會飛的烏骨雞、中指結印，拍案叫絕，後勁強烈。林哲熹也難忘烏骨雞的設計，笑說：「現場看滿荒謬的，因為有工作人員一直舉著1隻雞在室內跑！因為有很多特效和有趣的鏡頭設計，我們拍攝了一整天。」

阿建巴吉瓦也很難忘，「確實挺搞笑的，電影裡看起來確實很搞笑，但拍起來很累，因為拍攝時要表現雞是活的，而實際上真正讓它看起來活的是你，這真的非常累。雖然我們當時笑得很開心，而且最終效果也很好，但連續拍了幾天之後真的非常非常累，因為你既要用盡全力保護自己，又要把同樣的力氣用在雞身上，讓它看起來像是在攻擊你，不過整個過程真的很有趣。」也笑喊其實不知道「中指」在臺灣表達的意思。

飾演遭到惡神阿修羅附身的張懷秋，在片中身體有著驚人變化，視覺特效更是驚人，一下接收著阿修羅石像傳送出的詭異煙霧，看見阿修羅詭譎地寄生在身體之中，一下化為6公尺高的煙霧巨人，成為擁有毀滅力量的超級大魔王，張懷秋笑說：「CG很好玩，我很享受在這件事情上！」

飾演魯蛇湯仔的林哲熹，與片中作為反派的張懷秋有許多精采對手戲。他近日參與公開活動多次表達跟對方合作很開心，更笑稱：「小時候我也是聽大嘴巴的歌，現在一起演戲很特別。」不只如此，他也在演出時偷偷即興埋入「大嘴巴」的彩蛋致敬，片中在張懷秋飾演的瘋吉面前講出：「啊不是很兇，結果咧，來跟我喇吉啊！」巧妙融入大嘴巴爆紅歌曲《喇吉》的歌詞。

阿建巴吉瓦為宣傳《叫我驅魔男神》再度來臺，連續1個禮拜跟隨劇組勤跑全臺各地與粉絲見面，每一個行程都有粉絲前來守候，更時常邀請觀眾一起合照，被觀眾直呼「超親民」。他難得到南投參與戲院宣傳，就有粉絲專程從苗栗到南投去見他，而他也入境隨俗在當地體驗打小人的傳統迷俗活動，實際用鐵鎚敲打、用腳踩、三拜菩薩，祈福新的一年好運來，感受不一樣的臺灣文化。《叫我驅魔男神》現正上映中。

《叫我驅魔男神》林哲熹全身電流驅魔帥炸。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》發公開片中奇幻的精采打鬥畫面。（光盛影業提供）

印度男神阿建來臺宣傳《叫我驅魔男神》入境隨俗「體驗大小人」 拿鐵槌猛打超認真。（光盛影業提供）