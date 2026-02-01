全軍指揮中心只剩習近平會怎樣

中共解放軍正被重新塑造成「只對一人負責、只接受單一政治指揮」的工具。。（取自央視畫面）





近一年多來，解放軍高層人事震盪不斷，多名戰區、軍種與軍委系統將領相繼落馬。中央軍事委員會實質上只剩下習近平，以及掌管軍中紀律與政治監督體系的張升民，仍在核心位置運作。如此高度集中的狀態，凸顯其軍事決策正快速個人化。歷史經驗顯示，在威權體制下，軍事效率往往不及政治安全重要。對領導人而言，一支政治上完全可控的軍隊，其重要性遠優於一支能力完整、卻存在忠誠不確定性的軍隊。這也解釋了為何即使明知將削弱戰力，仍持續透過整肅與權力再集中來重塑軍權結構。

問題在於，解放軍是一支高度政治化、且以「預先設定未來職位」為導向進行人才培養的黨軍體系。將領從基層晉升至上將，通常需歷經三十年以上的系統性歷練；而能被納入這條培養管線者，本就經過長期的政治忠誠考核與身家背景審查。然而，即便是在如此嚴密篩選下脫穎而出的將領，仍在短時間內接連遭到清洗，顯示軍中安全邏輯已進入高度不確定狀態，其代價正是整條接班與培養管線被攔腰截斷。

更嚴重的後果，是組織行為的全面內縮。當清洗不再區分是否為親信，軍中便進入「無人安全」的狀態。在高度政治化的組織環境中，指揮體系的行為邏輯逐漸轉向風險最小化，負面或不確定資訊在層級回報過程中被系統性稀釋，決策體系因而喪失對現實狀況的感知與自我修正能力。歷史上最接近的案例，出現在 1937 至 1941 年間的蘇聯。當時 史達林 大規模整肅紅軍高層，軍中迅速形成普遍恐懼，指揮體系在政治忠誠凌駕專業判斷下失去彈性，其後果即是德軍入侵初期的指揮僵化與重大誤判。

這樣的結構，對外看似強硬，實則提高誤判風險。特別是在台海這類高度政治化的戰略場域，軍事行動更可能服務於內部需求，而非純粹基於專業軍事評估。一旦危機真正升高，缺乏授權與信任的指揮文化，反而更難有效控管升溫。

解放軍高層權力的極端集中，並不必然意味著戰爭迫在眉睫，但它清楚指向一個結構性的轉變：一支軍隊正被重新塑造成「只對一人負責、只接受單一政治指揮」的工具。從比較政治的角度看，這並非偶發現象，而是高度個人化威權體制為確保可控性所付出的結構性代價。

※作者為淡江大學國際事務與戰略研究所博士生。