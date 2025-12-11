全輸？ 五角大廈機密簡報 揭美軍「無力保台」

台海若開戰，美國會不會出兵協助？這答案始終模糊。現在《紐約時報》就引述美國戰爭部的「優勢簡報」示警，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗，恐怕「無力保台」。對此，國防部長顧立雄表示，他無法確認這份機密簡報的內容，但印太和平就是美國的核心利益。

五角大廈密件指美國無力保台，國防部長顧立雄表示，不清楚內容，但維繫印太和平符合美國核心利益。(圖/TVBS)

這份「優勢簡報」中特別提到中國囤積約600枚極音速武器，速度高達5倍音速，連最先進軍力也難以攔截。兵推結果更推論，即使是美國最新型航空母艦「福特號」也無法在中國的攻擊下倖存。針對這些說法，國防部長顧立雄表示，剛發布的美國國家安全戰略已經非常清楚地強調，印太的和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，共同強化嚇阻能力。

廣告 廣告

美國眾議院通過的9006億美元國防授權法案，支持川普並要求盟友承擔更多自我防衛負擔。該法案中撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，支持美軍持續為台灣進行訓練，同時要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，包括部署無人機系統。顧立雄認為，不管是透過技術移轉、共同研發或共同生產，這些都是國防部應該努力的方向。

對於台灣的1.25兆國防特別預算，在野黨提出質疑。國民黨立委徐巧芯指出，中共擁有的導彈射程距離可以把整個台灣都包含在內，但沒有任何官員針對1.25兆國防預算的具體項目到辦公室做報告。國民黨團首席副書記長林沛祥則呼籲，賴總統必須親自到國會報告，說明這筆預算到底要購買哪些武器。

面對敵情威脅今非昔比，國防預算的具體內容成為朝野關注焦點。在野黨希望了解這些預算將如何運用，以因應當前的區域安全局勢。無論美方是否將印太和平視為核心利益，台灣的國防準備與預算規劃都需要更加透明與周全。

更多 TVBS 報導

賴清德推1.25兆建「台灣之盾」 陸委會民調：5成4支持

號稱「無人機母艦」 中共：「九天」無人機完成首飛

國台辦被問「是否開放臉書」跳針 梁文傑：聽君一席話、還是一席話

看不下去！王世堅批「不應驟然禁小紅書」：犧牲台灣民主自由

