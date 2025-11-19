全運會主場館「雲林縣立田徑場」 正式對外開放

雲林縣政府興建「雲林縣立田徑場」做為2025全國運動會主場館，19日宣布田徑場開放供民眾使用，從早上6點到午夜12點陪大家動起來。（張朝欣攝）

雲林縣政府斥資21億餘元在高鐵虎尾特定區興建「雲林縣立田徑場」，做為2025全國運動會主場館，上個月23日全運會閉幕後，不少縣民希望田徑場能對外開放，縣府從善如流，19日宣布田徑場開放供民眾使用，場內國際標準的9彎10直跑道，以及場外周邊造景休憩空間，從早上6點到午夜12點陪大家動起來。

全運會上個月18至23日於雲林縣登場，雲林縣上次承辦全運會是在2005年，睽違20年再度主辦，別具歷史意義，縣府以最高標準辦理，建置符合國際賽事標準的多功能田徑場作為主場館。

雲林縣長張麗善19日率縣府團隊，於田徑場宣布正式對外開放，並辦理交接儀式，由工程團隊縣交工局將園區與設施交給管理單位縣教育處雲林縣立體育場。全新的田徑場不僅提供安全、舒適的運動環境，更將成為雲林縣舉辦體育賽事與大型活動的重要場域。

張麗善表示，田徑場自規畫開始，就以社區共融的觀念進行設計，除舉辦大型賽事與活動，平時更能提供民眾運動及休憩使用，周邊有籃球場、人行道、景觀燈，形成一處完善的運動園區。

田徑場主跑道與籃球場每日開放時間為上午6點至晚間9點，民眾可自由進出使用；周邊休憩設施的照明系統則維持至午夜12點，營造明亮、安全的夜間運動與休憩空間。主要出入口位於正門大廳，民眾由此可進入跑道區運動，室內空間及2樓看台目前暫不對外開放。

教育處提醒，田徑場以田徑運動為主要用途，禁止攜帶輪類器具、穿著高跟鞋進入，亦不得從事易損害場地的活動，例如足球、棒球、橄欖球、溜冰、滑板等，同時禁止煙火、烤肉或任何危險行為。

