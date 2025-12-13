全運會奪5金展實力 饒慶鈴宴請臺東代表隊加福利

臺東縣長饒慶鈴宣布，115年1月1日起全面調升績優選手訓練補助金，以更完善支持制度，讓選手持續在賽場上展現臺東的實力。

在雲林縣舉辦的全國運動會落幕，臺東縣代表隊累計獲得包括5面金牌在內的15面獎牌，臺東縣政府昨（12）日舉行績優選手表揚暨慶功聯歡晚會，感謝選手與隊職員辛苦拼戰。縣長饒慶鈴頒發紅榜與獎金，並宣布，115年1月1日起全面調升績優選手訓練補助金，以更完善支持制度，強化培訓能量，讓選手持續在賽場上展現臺東的實力。

臺東縣政府表示，為確保選手在競技領域持續精進，自115年起針對參加114年全國運動會，獲前3名的個人及團體選手，全面調升績優選手訓練補助金，個人項目部分，第1名每月補助1萬5千元、第2名每月1萬元、第3名每月8千元；團體項目，每位選手依名次分別補助每月8千元、6千元及3千元，提供選手經費挹注，彰顯縣府與選手並肩前行決心。

114年全國運動會10月間在雲林辦理，臺東縣代表隊共282名隊職員參與16項競賽，最終獲5金、1銀、9銅，合計15面獎牌，表現相當亮眼，成績大幅提升，顯示選手在競技實力與訓練成果皆顯著進展。

舉重選手郭婞淳自106年起代表臺東縣參賽，本屆完成5連霸；角力選手王紹文再度締造5連霸紀錄，展現高度穩定與頂尖實力。田徑選手羅佩琳經傷勢調整後強勢回歸，400公尺跨欄勇奪金牌；射擊選手朱嬿儒在女子50公尺步槍三姿個人賽首次列入全運會，摘下首面金牌；舉重男子81公斤級選手黃品勳穩健發揮再添1金。

慶功聯歡晚會溫馨隆重，縣長饒慶鈴、臺東市長兼體育會理事長陳銘風、臺東縣議會議長吳秀華等人均到場，「舉重女神」郭婞淳也返鄉共襄盛舉。饒縣長感謝選手平日訓練及賣力比賽，未來持續投入更多資源，完善訓練設施、提升運動環境，為年輕選手創造更多培育機會。

縣府強調，選手在賽場中展現拚戰精神，是體育能量的發揮，成功的背後有賴家長與社會各界支持與陪伴，藉由補助加碼與長期支持，使年輕選手無後顧之憂追求夢想，持續培育更多優秀國手。