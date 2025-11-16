全運會彰化隊奪36面獎牌 王惠美頒千萬獎金鼓勵

【記者林玉芬/彰化報導】114年全國運動會彰化縣代表隊勇奪36面獎牌（5金、14銀、17銅），創下近5屆最佳成績。



縣長王惠美16日頒發獎助金1,212萬元，向選手、教練團隊及所有支持者表達肯定與支持，期勉所有選手都能挑戰極限、自我突破，繼續為彰化縣爭取最高榮譽。

王惠美表示，縣府推動「競技運動績優選手獎助金計畫」，去年已投入近420萬元，採「有成績就有獎勵、沒有上限」的機制，同時積極推動運動建設、強化基層訓練、校園及社區體育扎根，持續提升彰化縣運動水準，培養更多運動人才。

彰化縣代表隊在114年全國運動會中勇奪36面獎牌，5面金牌為「射擊」陳威銚、楊昆弼、蕭鎧祥三位選手在男子不定向飛靶團體賽奪金，其中楊昆弼更完成個人賽三連霸；「競速溜冰」施沛妤在1萬公尺計點淘汰賽順利連霸，並在500+D及1000公尺爭先賽再添兩銀，在3000公尺接力賽抱回一銅，一人奪下4面獎牌。「武術」黃軍峰摘下刀棍術全能金牌；「拳擊」洪鈺竣在男子第七量級封王奪金；「霹靂舞」首次參賽便拿下1銀2銅；「男子籃球代表隊」睽違20多年勇奪銀牌，站上全國運動會的頒獎台；游泳選手吳浚鋒參加9次全國運動會為彰化縣奪得10面金牌。

立法委員謝衣鳳表示，感謝所有為體育發展付出貢獻的師長，讓選手們在全運會拿下優異成績，縣議會也大力支持體育政策，期盼所有選手再接再厲，為彰化縣的體育光芒盡一份心力。

教育處表示，今年首次列入全國運動會正式競賽的「霹靂舞」項目中，彰化縣選手展現強大潛力，勇奪3面獎牌，展現彰化在街舞文化與競技舞蹈領域的深厚底蘊。男子籃球代表隊睽違20多年再度突破重圍勇奪銀牌，這是自1999年全國運動會開辦以來，男子籃球項目的最佳成績。縣府為鼓勵及培訓優秀選手，頒訂「彰化縣政府競技運動績優選手獎助金計畫」，希望讓選手無後顧之憂，為彰化再創佳績，讓「美好彰化、希望城市」的光芒持續閃耀。