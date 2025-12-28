全都吃錯了！名醫曝3大泡麵NG習慣超傷腎 1煮法如「直接喝糖水」

洪永祥提醒煮泡麵的幾種NG吃法，建議油包、調味粉減半並添加原型食物，避免傷腎。（示意圖，photoAC）

現代人生活節奏快，肚子餓了隨手泡一碗麵稀鬆平常，但小心便利背後藏著健康陷阱。腎臟科醫師洪永祥指出錯誤的泡麵吃法不只會讓身材走樣，還會讓腎臟叫苦連天，長期下來不僅傷腎，連血糖都會跟著亮紅燈。

想吃得健康，重點在於拒絕營養單一。主播黃倩萍在臉書分享，洪永祥在影片中聊到如何吃泡麵不傷身，他建議捨棄貢丸、熱狗等加工配料，改投向雞蛋、豆腐與時蔬的懷抱。這些天然食材能提供身體必需的蛋白質，並透過蔬菜纖維來延緩血糖波動，有效平衡泡麵本身的營養缺口。

關於湯頭的斷捨離，洪永祥點出油包與粉包通常含有過多油脂與鈉，且油脂品質參差不齊，有些使用劣質油，或被查出重金屬含量過高，建議採取減量策略。油包放一點點提味即可，調味粉也不必全放，最重要的是湯不要喝完，控制在半碗以內才能避免鈉含量破表，否則攝取過量的鈉對腎臟非常吃力。

最後，他提到「煮麵時間」是關鍵。很多人喜歡把麵煮到軟爛，但洪永祥警告澱粉類食物煮得太糊，升糖指數會像喝糖水一樣飆升，對糖尿病患者更是大忌，建議煮3分鐘就起鍋，保有Q度更能守護健康。

