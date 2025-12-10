全都是科技與狠活？女敲碗盼「瑞幸版」手搖飲來台 眾人怒嗆：狗都不喝

生活中心／王文承報導

「瑞幸咖啡」日前傳出將進軍台灣市場，就在震驚的消息引發焦點，一名女子敲碗希望國知名手搖飲品牌「蜜雪冰城」能來台展店。（合成圖／翻攝自瑞幸咖啡官方網站、蜜雪冰城官網）

被稱為「星巴克殺手」的中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」日前傳出將進軍台灣市場，首家門市選在台北南京復興商圈。就在震驚的消息引發焦點，一名女子也提到另一家中國知名手搖飲品牌「蜜雪冰城」，指出該品牌以超低價格聞名，在中國手搖飲市場中人氣極高。她分享，自己到日本旅遊時走進蜜雪冰城買了一支冰淇淋，換算後竟只要台幣8.5元，讓她驚呼CP值超高，更敲碗希望品牌能來台展店，貼文曝光後，立即掀起網友熱議。

女盼瑞幸版手搖飲來台 眾人氣炸怒嗆



一名女網友在網路論壇《Dcard》以「為啥台灣沒有蜜雪冰城？」為題發文指出，她在日本購買蜜雪冰城的冰淇淋，覺得用料紮實、口味符合台灣人喜好，價格換算僅台幣8.5元，加上品牌品項多又便宜，相較於台灣手搖飲動輒50、60元，讓她感嘆：「這才是物美價廉的平民美食！」並希望蜜雪冰城能來台展店。

不過貼文一出，立刻掀起網友論戰，許多人分享自身經驗，「狗都不喝」、「全都是科技與狠活」、「妳在手搖發源地召喚20世紀的化學飲料店？」、「在日本吃台幣8.5元冰淇淋…我不敢吃」、「我在中國吃過一次，晚上離不開馬桶，之後再也不碰」、「超噁，吃過就不敢再吃」、「喜歡妳就搬去中國，不用偷換概念」、「之前去馬來西亞，司機說雪人吉祥物是糖尿病截肢所以沒腳」、「看起來就很噁」、「台灣一堆手搖飲屌打，不需要化工產品」。

也有不少人質疑價格根本不可能這麼便宜，「在日本沒有這麼便宜吧」、「我在日本買過，一杯賣台幣60～70元，而且超難喝，還比不上販賣機100日圓的飲料」、「說在日本買結果貼中國價格，太誇張」、「妳說在日本吃，卻放大陸價格？至少貼日本菜單吧」。

事實上，根據Google評論、日本美食網站《Tabelog》資料，日本蜜雪冰城冰淇淋最新售價為180日圓，折合約新台幣36元，與原PO所稱的8.5元完全不符。

