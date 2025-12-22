全鋒2026全方位移動平台 安心迎戰出國潮 派車追蹤、eSIM、旅平險一次到位
產業中心/綜合報導
年底旅遊旺季與春節出國潮即將來臨，桃園國際機場與松山機場人潮持續攀升。根據交通部統計數據顯示，2025年1月至8月，台灣出境旅遊人數高達1,261萬人次，年增10.7%，再創新高，熱門航線甚至一票難求。伴隨旅遊與商務出行的快速復甦，「安心、便利」的接送服務再次成為旅客最在意的細節之一。
全鋒汽車股份有限公司（以下簡稱全鋒）看準趨勢，整合銀行機場接送、揪車 JoinMe 平台、V-PRO 全鋒尊榮綠能車隊三大服務，並於今年升級「全新派車追蹤介面」，以及新增「機場接送預訂加贈 eSIM」與「旅平險線上加購」便利功能，正式打造以「安心、信任」為核心的全方位車主生活與出行服務平台。
接送服務再升級：全新派車追蹤介面上線 乘客一鍵追蹤更安心 並新增 eSIM 與旅平險一站式加值服務。
全鋒接送服務正式推出全新派車追蹤介面，不僅提供完整的司機資訊，乘客也能即時查看車輛位置與抵達時間，徹底消除等車焦慮，全面提升乘車體驗。
此外，自 114 年 11 月 25 日起，全鋒機場接送新增一站式加值服務。旅客於線上完成預約後，即可選擇以下兩項全新便利服務（活動期間至115/12/31）
1. 免費加贈 eSIM
預約完成後，點選 eSIM 按鈕並加入 jetfi 會員，即可免費獲得一張eSIM（全球 110 國適用，限會員首次索取）。
2. 旅平險加購優惠
預約完成後，可透過合作保險公司網站，選擇旅行綜合險的專屬網路投保優惠。
此次追蹤介面升級與加值服務，皆快速回應客戶需求，讓旅客能於出國準備過程一站完成所需項目。
全鋒表示，此次的升級與加值功能希望讓旅客從出發、返程的接送需求，到旅途中的保險與網路使用，都能一站整合，減少跨平台操作的繁瑣，讓整趟旅程更加順暢無憂。
銀行機場接送：金融服務的延伸禮遇
全鋒長年深耕銀行機場接送領域，與多家銀行、金控、航空公司與旅行社合作，提供市場最完整的接送方案。不論是清晨航班、親子旅遊、多人行程或飯店到府等需求，全鋒皆能依照乘客狀況安排合適車型與司機，在旅程開始前即提供「預約即安心」的穩定服務。
揪車 JoinMe：全民共享的彈性出行
全鋒自建的 揪車JoinMe 叫車平台累積使用量快速成長，年派件量突破 50 萬趟，服務人次累計超過百萬。平台結合銀行、航空公司、電信商與五大票券平台，讓使用者能以「票券化」方式更直覺地使用接送服務，成為串連旅遊、票券與共享移動的重要入口。
V-PRO 全鋒尊榮綠能車隊：低碳永續的新選擇
因應 ESG 永續潮流，全鋒推出 V-PRO 尊榮綠能車隊，以新能源車提供機場接送、商務行程、旅遊包車等服務，每公里平均減少 133 公克碳排，兼顧舒適行程與永續理念，是企業與旅客重視形象的最佳選擇。
打造「車主生活服務平台」 讓移動服務更全面
除接送服務外，全鋒多年來也推動 24 小時道路救援、企業車隊管理、跨平台洗車服務與數位票券整合。透過 全鋒 T-Life 移動生活平台，旅客可在 LINE 直接管理接送與票券，並快速完成服務查詢或預訂，打造更完整的「車主生活服務」體驗。
全鋒強調：「接送不只是往返，而是旅程的開始。」未來將持續導入 AI 智能調度、擴大綠能車隊、整合更多旅遊與交通服務，讓每位旅客都能享有 更安心、更便利、更永續的移動體驗。
更多資訊請搜尋 TMS 全鋒事業官方網站：https://www.24tms.com.tw/
