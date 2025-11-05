全鋒T-Life會員突破60,000人！跨界攜手「停車大聲公」「台塑石油APP」 打造最強車主服務生態圈
【記者張嘉誠／綜合報導】
全鋒事業旗下智慧車主服務平台「全鋒T-Life」自7月正式開站以來，短短三個月內即創下亮眼成績，會員數突破60,000人！以LINE官方帳號（LINE OA）為核心入口，免下載App、介面即時清晰、操作直覺便利，讓車主一鍵即可享受多元的車主生活服務。
重磅合作登場：車主專屬「免費道路救援」限時回饋
全鋒T-Life宣佈在今年第四季與兩大APP強強聯手，分別為擁有超過百萬會員、月活躍超過60萬車主的「宏碁智通－停車大聲公APP」，以及「台塑石油APP」。
雙平台的車主，只要透過指定連結進入全鋒T-Life完成會員註冊與車籍登錄，即可獲得 「六個月內免費道路救援權益(30公里)一次」。此項限時回饋堪稱台灣車主福音，讓駕駛在行車途中更安心，隨時享有全鋒專業團隊的安心守護。
完成T-Life註冊的會員，還可領取總價值超過千元的專屬大禮包，內容包含：
洗車、道路救援與機場接送折扣序號，限量「肯德基蛋塔免費兌換券」(送完為止，先到先得)，停車大聲公優惠99方案三個月免費序號。
票券商城升級 訂閱制洗車券最受歡迎
全鋒T-Life以「數位票券商城」為基礎，打造線上車主服務新體驗。平台上架的洗金寶「跨通路洗車券」最受會員喜愛，不僅讓用戶可在全台各通路400多個站點間自由選擇，更推出「訂閱制洗車券」，每月兩張票券序號固定存入帳戶，只要開啟「會員票匣」即可立即使用，以數位化實現靈活彈性、智慧化又超值的便利生活。
短短三個月內，T-Life的票券品項快速擴增，新增服務包含：停車優惠（月租、臨停套票），旅遊熱門景點票券，職人級精緻洗車服務（規劃上線中），汽車保養套餐（預計年底上架）。
T-Life正逐步建構完整的汽車服務與生活圈，不只扮演車主最稱職的行車管家，更將成為車主日常不可或缺的數位助理！
整合全台線下據點 服務覆蓋再擴大
目前全鋒T-Life已串聯超過400家加油洗車站點、1200個停車合作場域，並與全台主要旅遊景區票券通路合作，提供更多「車與生活」一站式解決方案。從洗車、停車、救援、接送到旅遊休閒，T-Life正以實際行動落實「車主全方位便利服務」的品牌承諾。
全鋒事業總經理于蓓蒂表示：「全鋒T-Life不僅是車主服務平台，更是行動生活的整合中心。我們希望讓每一位車主，從日常出行、休閒旅遊到緊急救援，都能透過LINE輕鬆完成。未來T-Life將持續拓展更多合作夥伴，讓移動生活更豐富、更聰明。」
全鋒T-Life持續拓展更多的服務項目與合作通路，希望成為車主會第一個想到的綜合服務平台，目前正積極衝刺會員數成長，本波與雙強聯手祭出高達六個月(30公里)免費道路救援權益，共計釋出5萬名額，推廣力道可謂強大！符合資格的車主，可以趁此機會儘快完成註冊並登錄車籍，以免名額提前搶送完畢。
其他人也在看
捷運環狀線Y2A站8日起施工 交通維持17個月 北市籲用路人改道
台北市捷運局今天（3日）表示，為辦理環狀線南環段Y2A站施工，8日起木新路1段與木柵路3段將進行為期17個月的交維，木新路往動物園方向僅剩單一車道，預期將有壅塞情形，請用路人提前改道。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
火鍋控必收！蘆洲高評價石頭火鍋，桌邊爆炒儀式感滿分，不用跑台北就吃得到
鄰近台北小巨蛋的石石鍋創，擁有高超的評價，3千多則評論，高達4.8分，許多網友推薦的台北好吃石頭火鍋，石石鍋創在蘆洲也有據點，三蘆的鄉親不必跑到台北市就有好吃的石頭火鍋。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 2 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 3 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前