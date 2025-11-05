全鋒T-Life會員突破60,000人！跨界攜手「停車大聲公」「台塑石油APP」 打造最強車主服務生態圈

【記者張嘉誠／綜合報導】

全鋒事業旗下智慧車主服務平台「全鋒T-Life」自7月正式開站以來，短短三個月內即創下亮眼成績，會員數突破60,000人！以LINE官方帳號（LINE OA）為核心入口，免下載App、介面即時清晰、操作直覺便利，讓車主一鍵即可享受多元的車主生活服務。

重磅合作登場：車主專屬「免費道路救援」限時回饋

全鋒T-Life宣佈在今年第四季與兩大APP強強聯手，分別為擁有超過百萬會員、月活躍超過60萬車主的「宏碁智通－停車大聲公APP」，以及「台塑石油APP」。

雙平台的車主，只要透過指定連結進入全鋒T-Life完成會員註冊與車籍登錄，即可獲得 「六個月內免費道路救援權益(30公里)一次」。此項限時回饋堪稱台灣車主福音，讓駕駛在行車途中更安心，隨時享有全鋒專業團隊的安心守護。

完成T-Life註冊的會員，還可領取總價值超過千元的專屬大禮包，內容包含：

洗車、道路救援與機場接送折扣序號，限量「肯德基蛋塔免費兌換券」(送完為止，先到先得)，停車大聲公優惠99方案三個月免費序號。

圖▲完成T-Life註冊的會員，可領取價值超過千元的大禮包，其中還有限量肯德基蛋塔券，送完為止。(圖/全鋒事業提供)

票券商城升級 訂閱制洗車券最受歡迎

全鋒T-Life以「數位票券商城」為基礎，打造線上車主服務新體驗。平台上架的洗金寶「跨通路洗車券」最受會員喜愛，不僅讓用戶可在全台各通路400多個站點間自由選擇，更推出「訂閱制洗車券」，每月兩張票券序號固定存入帳戶，只要開啟「會員票匣」即可立即使用，以數位化實現靈活彈性、智慧化又超值的便利生活。

短短三個月內，T-Life的票券品項快速擴增，新增服務包含：停車優惠（月租、臨停套票），旅遊熱門景點票券，職人級精緻洗車服務（規劃上線中），汽車保養套餐（預計年底上架）。

T-Life正逐步建構完整的汽車服務與生活圈，不只扮演車主最稱職的行車管家，更將成為車主日常不可或缺的數位助理！

整合全台線下據點 服務覆蓋再擴大

目前全鋒T-Life已串聯超過400家加油洗車站點、1200個停車合作場域，並與全台主要旅遊景區票券通路合作，提供更多「車與生活」一站式解決方案。從洗車、停車、救援、接送到旅遊休閒，T-Life正以實際行動落實「車主全方位便利服務」的品牌承諾。

全鋒事業總經理于蓓蒂表示：「全鋒T-Life不僅是車主服務平台，更是行動生活的整合中心。我們希望讓每一位車主，從日常出行、休閒旅遊到緊急救援，都能透過LINE輕鬆完成。未來T-Life將持續拓展更多合作夥伴，讓移動生活更豐富、更聰明。」

全鋒T-Life持續拓展更多的服務項目與合作通路，希望成為車主會第一個想到的綜合服務平台，目前正積極衝刺會員數成長，本波與雙強聯手祭出高達六個月(30公里)免費道路救援權益，共計釋出5萬名額，推廣力道可謂強大！符合資格的車主，可以趁此機會儘快完成註冊並登錄車籍，以免名額提前搶送完畢。