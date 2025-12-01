全電商雙12暖身狂撒券 momo交換禮物送星巴克

雙11網購節剛結束後，雙12立刻接棒。全電商釋出檔期優惠，不僅天天撒券提供滿額9折福利，雙12當天還祭出滿額折價122元、12元爆殺商品等好康。momo購物網推出交換禮物企畫，於指定日購物送星巴克焦糖瑪奇朵，滿額再拿5%回饋金。樂天市場會員感謝日打出19%回饋，Yahoo購物則展開「鱸石共鮮節」力挺南台灣漁民。

全聯福利中心的電商平台「全電商」雙12檔期即日起暖身開跑，12月9日前每天上午10點、下午6點發送專屬折扣券，單筆買滿1,000元打9折，單筆最高折200元。12月10日至15日折扣幅度提升至88折，最高折388元。雙12當天單筆下單滿1,212元折價122元，並於每隔2小時發送88折優惠券。整個12月的週五至週日以全支付或PX Pay結帳，每滿1,500元加送1,000福利點。

同時，全電商從12月10日至15日每天上午10點、下午3點、晚上9點，分別強打1款12元爆殺商品。首日由韓國甲珍電熱毯、聲寶微電腦微波爐、大岩生醫葉黃素上陣，次日由雅詩蘭黛小棕瓶、伊萊克斯吸塵器接棒，共有18個品項下殺12元。

momo購物網針對聖誕節「交換禮物」需求，於12月2日、6日力推「暖心飲品登記送」，購入指定飲品滿2件且單筆滿3,000元，登記即贈「星巴克焦糖瑪奇朵」1杯。全站「天天加碼登記送」購物滿2,000元送5%購物金。12月15日至21日主打「妝點交換派對」，節慶禮盒、美妝與香氛商品通通加入促銷，單筆交易滿1,212元登記就能賺到120元momo幣。

樂天市場「會員感謝日」即日啟動，12月3日前透過樂天市場APP下單，最高可獲19%樂天點數，還有指定商店特別加碼，像是屈臣氏全店88折、愛買線上購物92折、買kobo閱讀器送400元購書金。Yahoo購物與南縣區漁會共同舉辦「鱸石共鮮節」，產地直送「金目鱸魚排」與「龍虎斑菲力」，5片組從原價860元、1,450元降價至559元、950元。

