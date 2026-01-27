全電商VIP體驗吸萬人 2位大戶刷出百萬元

不少民眾透過電商平台買年貨，讓業者抓住商機。全電商推出「VIP尊榮體驗」活動，只要上線登錄就能成為貴賓，在全電商與大全聯消費滿額即可「升級」，享專屬賣場購物禮遇，還能拿到星級飯店住宿券或亞洲萬里通里數。momo購物網啟動「電玩新勢力」、「影音尾牙季」活動，下單滿額抽43吋電視。PChome 24h購物舉辦「電玩品類日」，購物滿額送5,000 P幣。

「全電商」前身為全聯福利中心的「隔日達」服務，自去(2025)年9月正式轉型「全電商」，除了24小時銷售全聯、大全聯商品，更加入不少「全聯買不到」的品項滿足消費者需求，像是去年首度開賣iPhone 17系列手機。會員數至今已經累積超過100萬人，年營業額在30億元~40億元間。

為繼續吸引消費者進站，同時與其他電商業者有所區隔，全電商今(2026)年起力推「VIP尊榮體驗」，只要進站登錄並加入全電商LINE官方帳號就能參與，1月底前加入即抽「3/6 WBC台日大戰門票」。在全電商、大全聯累積買滿5萬元、30萬元、60萬元、100萬元逐步升級，可以進到專屬賣場購物，品項涵蓋大小家電、精品包、黃金……等，最優只要市價3折。

同時提供VIP專屬的升級禮品，前1,500名成為第3級VIP，能獲得「但馬家涮涮鍋∕龍富天婦羅∕高雄萬豪美享地」2,500元餐券3選1，前7名成為第4級VIP贈價值2萬6,800元的「漢來日月行館一泊二食雙人住宿」，前3位成為第5級VIP直接送亞洲萬里通12萬里。統計至今已經有近萬人報名，並出現2位「百萬刷手」。

momo購物網不落人後，強打「派對型電玩」與「影音家電」，全站逾1萬5,000件電玩、視聽設備下殺5折起。任天堂SWITCH 2瑪利歐賽車世界主機組合特價1萬5,280元、SONY PS5 Pro主機優惠價2萬4,280元，下單滿額還能參加禾聯43吋智慧電視抽獎，購入指定休閒娛樂商品滿額再抽輝葉良品豪華電動麻將桌。

PChome 24h購物跟上台北國際電玩展，同步展開電玩、電競相關商品促銷，除了開放預購「仁王3」、「惡靈古堡9 安魂曲」、「Pokémon Pokopia」等遊戲，也上架ASUS ROG Xbox Ally X 電競掌機、MSI微星Claw 8 AI+電競遊戲掌機。即日起至2月28日交易金額達1萬5,000元，登記送最高5,000 P幣，MyCard點數全面95折。

