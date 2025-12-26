全青賽作品變身拍照熱點 新北景觀處邀您分享美照抽iPad





為讓更多民眾親身感受「第7屆全國青年景觀競賽」的創意魅力，新北市景觀處特別推出現場互動與線上抽獎活動，即日起至115年1月11日止，走進新莊福慧都會公園的全青賽展區，拍下喜愛的作品並完成指定任務(照片最後上傳時間至115年1月12日)，就有機會把全新Apple 2025 iPad 11吋等豐富好禮帶回家，欣賞青年創意景觀、作品互動與好禮驚喜一次滿足。

景觀處長林俊德表示，本屆競賽響應市府推動的「新莊百年風貌整合計畫」，以具有濃厚歷史文化特色的新莊廟街及周邊作為基地，並以「百年風貌新生力」為主題，廣邀青年景觀設計者發揮專長與創意，為新莊再創嶄新藍圖。抽獎活動結合實體展覽與社群平台，希望透過拍照分享的方式，邀請民眾走進全青賽設計施作現場，近距離欣賞青年團隊的創意巧思，並透過鏡頭記錄下屬於自己的觀展時刻，讓更多人看見全青賽的活力與多元風貌。

廣告 廣告

活動參加方式相當簡單，只要完成三個步驟即可獲得抽獎資格：第一，按讚「賞花快報」Facebook粉絲專頁並公開分享指定活動貼文；第二，於全青賽現場拍攝自己最喜歡的參賽作品；第三，回到活動指定貼文留言最喜歡的作品並標註一位好友，上傳拍攝照片，即可完成參加程序，輕鬆加入抽獎行列。抽獎獎項內容豐富，包含頭獎「Apple 2025 iPad 11吋」1名；二獎「饗食天堂餐券2張」3名；三獎「威秀電影票2張」7名；另設有「最佳人氣獎」10名，每名可獲得家樂福500元提貨券。

此外，活動期間被票選為最高人氣的作品團隊，可獲得「人氣團隊獎」（郵政禮券600元5張），為創作者送上實質鼓勵。抽獎結果將於115年1月19日公布於「賞花快報」Facebook粉絲專頁，景觀處提醒，本活動獎品僅限寄送台、澎、金馬地區，每個Facebook帳號限留言一次，照片須為本人於活動現場拍攝，如經查證不符活動規定，將取消抽/獲獎資格。

新北市景觀處邀請民眾踴躍走進全青賽現場，搭乘捷運至新北產業園區站，步行10分鐘內，即可欣賞青年景觀設計的創意成果，用鏡頭留下精彩瞬間，一起分享賽事魅力，還有機會把大獎帶回家。希望大家按讚追蹤FB「賞花快報」(https://www.facebook.com/ntpcflowernews)，關心活動最新狀況。



更多新聞推薦

● 總預算卡關 賴清德：若立院無法如期審查，就別跟人家談什麼憲政