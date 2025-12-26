全青賽作品變身拍照熱點 新北景觀處邀您分享美照抽iPad

第7屆全國青年景觀競賽設計施作首獎作品「游歷在目」與創作團隊向大家分享創意成果。(圖:新北市景觀處提供)

為讓更多民眾親身感受「第七屆全國青年景觀競賽」的創意魅力，新北市景觀處二十六日表示，特別推出現場互動與線上抽獎活動，即日起至一一五年一月十一日止，走進新莊福慧都會公園的全青賽展區，拍下喜愛的作品並完成指定任務(照片最後上傳時間至一一五年一月十二日)，就有機會把全新Apple 2025 iPad 11吋等豐富好禮帶回家，欣賞青年創意景觀、作品互動與好禮驚喜一次滿足。

景觀處長林俊德表示，該屆競賽響應市府推動的「新莊百年風貌整合計畫」，以具有濃厚歷史文化特色的新莊廟街及周邊作為基地，並以「百年風貌新生力」為主題，廣邀青年景觀設計者發揮專長與創意，為新莊再創嶄新藍圖。

此次抽獎活動結合實體展覽與社群平台，希望透過拍照分享的方式，邀請民眾走進全青賽設計施作現場，近距離欣賞青年團隊的創意巧思，並透過鏡頭記錄下屬於自己的觀展時刻，讓更多人看見全青賽的活力與多元風貌。

活動參加方式相當簡單，只要完成三個步驟即可獲得抽獎資格：第一，按讚「賞花快報」Facebook粉絲專頁並公開分享指定活動貼文；第二，於全青賽現場拍攝自己最喜歡的參賽作品；第三，回到活動指定貼文留言最喜歡的作品並標註一位好友，上傳拍攝照片，即可完成參加程序，輕鬆加入抽獎行列。

此外，活動期間被票選為最高人氣的作品團隊，可獲得「人氣團隊獎」（郵政禮券六百元五張），為創作者送上實質鼓勵。抽獎結果將於一一五年一月十九日公布於「賞花快報」Facebook粉絲專頁，景觀處提醒，活動獎品僅限寄送台、澎、金馬地區，每個Facebook帳號限留言一次，照片須為本人於活動現場拍攝，如經查證不符活動規定，將取消抽/獲獎資格。