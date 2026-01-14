全面下架問題海苔！ 台東衛生局擴大查核9家業者 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

有關媒體報載「韓國進口之嬰幼兒海苔食品」有7款產品重金屬超標一事，台東縣政府今（14）日表示，衛生福利部食品藥物管理署啟動抽驗，13日公布檢驗結果，除1件售完未檢測，其餘6件經檢驗重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，並已於昨日派員實地擴大查核，並查核9家業者針對有問題之產品，均已下架退貨並無陳列販售。

台東衛生局指出，針對此一事件，縣府高度重視，衛生局也特別於13日派同仁前往台東市各大連鎖藥局、超商及賣場進行實地查核，共計查核9家業者，報導中所列7款海苔產品皆已無陳列販售。其中，「BEBE貝兒純淨海苔」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「ibobomi無調味海苔片」3種產品雖有進貨，但業者均已下架退貨共7件。

台東衛生局表示，海苔屬於藻類食品，依食品中污染物質及毒素衛生標準規定，「藻類」類別之重金屬限量標準為鉛1.0 mg/kg以下、鎘1.0 mg/kg以下；若依「嬰幼兒副食品」之重金屬限量標準為鉛0.050 mg/kg以下、鎘0.040 mg/kg以下。

台東衛生局強調，因嬰幼兒對重金屬等污染物之耐受度較低，若長期或過量食用不符合規定之食品，恐增加健康風險。

台東衛生局也呼籲，家長在選購及提供嬰幼兒食品時，應特別留意選購食品時，應確認產品標示完整。並避免讓嬰幼兒長期或大量食用單一類食品，飲食應多元且均衡。另外，多留意衛生機關發布之新聞訊息，若發現不合格產品，應立即停止食用。

照片來源：台東縣府

