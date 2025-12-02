全面下架回收全聯藥檢超標「台灣鯛魚排」

稽查人員檢視架上販售產品。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

全聯高雄路竹中正店販售的「台灣鯛魚排」，被高雄市政府檢驗出含動物用藥，台中市政府食安處二日表示，台中市有十一家全聯門市進貨同一批次產品，市府派員稽查，十一家門市進貨六二四包，其中六一二包已售出，十二包已下架回收。

食安處秘書蔡文哲表示，民眾如有購買到問題產品，可持原發票和原商品，至原購買門市辦理退換貨或退現，如查獲全聯未下架回收，依違反食安法規定，處三萬到三百萬元罰鍰。

食安處要求全聯依「食品安全衛生管理法」及「食品良好衛生規範（GHP）」，強化源頭管理，包括確認原料合法性、確實保存進出貨紀錄、落實自主品質控管，確保產品可追溯、責任可追查。

市府每年針對賣場、傳統市場、餐飲業及食品加工廠等通路進行稽查及抽驗，業者務必遵守法令規範，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。