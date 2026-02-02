全面停駛：德國公交系統大罷工

（德國之聲中文網）受此次警告性罷工影響，德國大部分地區的公共交通陷入癱瘓。公交車、有軌電車和地鐵周一都停運。除北部下薩克森州之外的其他所有15個聯邦州都受到此次罷工波及。

對全德國每天需要搭公交的上班族和中小學生來說，這是頗具挑戰性的一天。雪上加霜的是，本周初天氣狀況不加。根據德國氣象局（DWD）的預報，部分地區預計將持續出現凍雨和路面結冰的情況。

不過德鐵（DB）的區域列車和短途列車正常運營，不受這次罷工的影響。

德國服務行業工會Verdi表示，在與各聯邦州的市政雇主協會進行的勞資談判過程中，雇主方至今仍拒絕實質性回應工會提出的訴求，而這些訴求已經提交了兩個月之久。“我們別無選擇。”談判代表查恩約特（Serat Canyurt）說。

服務行業工會（Verdi）要求大幅改善工作條件，例如縮短每周工作時間和班次時長，延長倒班之間的休息時間，並提高夜班和周末加班津貼。

“如果我們不為改善工作條件而罷工，我們的工作就會一直缺乏吸引力，”Verdi.巴士和軌道公交小組的負責人沙克特（Andreas Schackert）在接受德國電視二台（ZDF）采訪時解釋道，關鍵在於倒班工作給駕駛員和值班調度人員帶來的身心壓力。

“如果我們不讓工作更有吸引力、更輕松，那麼從長遠來看，我們將無法留住人才，”沙克特說：“沒有足夠的人願意保障公共交通的正常運行。那樣的話，公共交通就徹底癱瘓了。”

作者: 德聞 (德新社、德廣聯)