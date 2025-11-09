全面備戰鳳凰颱風 南市工務局嚴查工地防汛整備





因應鳳凰颱風可能來襲，市府工務局除稽查安平跨港大橋、六塊寮排水沙崙橋等在建工程外，更要求在建工程加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，也呼籲商家作好廣告帆布、招牌等檢查，作好安全防護，並配合市政府防颱應變措施，全力維護颱風期間的公共安全。

工務局針對轄管公園行道樹、路燈等，也都加強巡檢，做好防颱相關維護工作，確保民眾生命財產安全。

工務局表示，目前各在建工程已加強進行工地防颱準備，針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，確實檢視並作好固定工地設施及防汛措拖，排除阻礙水流，以因應颱風帶來的雨量。

對於建築工地，工務局同步通知建築開發商業、營造業等公會，加強建築物防颱準備，尤其塔式起重機、施工鷹架及相關設施，應加強防颱作業，以防止發生意外。也請廣告物、樣品屋所有人作好檢查，防颱準備。若工地鷹架、圍籬或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人，呼籲民眾作好災情防範，共同保障安全。

工務局強調，已事先編組搶災車輛機具80多部，及搶災人員約250員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險。民眾若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999。

