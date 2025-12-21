全面備戰！農曆年前大型活動137場 內政部動員1.7萬人次維安

即時中心／林耿郁報導

張文隨機殺人案震驚國際，全台各地也陸續出現疑似模仿言論、行為，治安疑慮持續加深。對此內政部強調，已要求警政署全面強化監控與通報機制，截至昨（21）日晚間7時止，已蒐報網路重大風險訊息20件，逮捕3名嫌犯到案。

全面戒備！中央社報導，內政部為防止張文案模仿效應擴散，未來若發現任何不當言論，將立即通報管轄機關、成立專案小組積極偵辦，由刑事警察局提供技術支援，加速查緝潛在威脅，避免恐慌擴大、嚴防憾事再度發生。

此外，元旦、農曆年前各地大型集會活動數量增加；統計至農曆新年前，全台從南到北，共計有137場大型活動。目前已責成各警察局加強維安部署，規劃動員警民力約1.7萬人次，全面提升見警率與嚇阻效果。

至於網路上疑似犯罪言論，目前已蒐報「重大風險」訊息20件，均立案偵辦，並緝獲3名犯嫌到案。

內政部再次嚴正呼籲，任何想要模仿歹徒的言論或行動，政府絕不縱容；我國對恐怖、暴力攻擊行為「零容忍」，請民眾勿以犯罪行為當作嬉鬧話題。同時呼籲，各界若發現可疑言行，應即通報警方，共同守護社會安全。

最後，內政部感謝在本次悲劇中見義勇為、協助急救的民眾，同時提醒面對突發危機，仍應以自身安全為優先；只有先保護好自己，行有餘力才能出手救人。

