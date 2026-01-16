全面再進化 The Golf GTI 冰影純粹版熱血登場

（記者卓羽榛臺北報導）半世紀以來，Volkswagen 始終以卓越品質、駕馭樂趣與安全不妥協為核心信念，持續將創新科技注入每一代 The Golf，讓這款經典掀背車在全球市場中，成為無數駕駛心中最純粹、也最值得信賴的存在。承襲八代演進的深厚底蘊，台灣福斯汽車正式導入 2026 年度產品布局的首波重點之作—，更是歡慶經典GTI 50週年的首發之作，The Golf GTI 冰影純粹版，作為今年首發登場的特仕車型，不僅為 Golf 家族展開新篇章，更以更鮮明的性能識別與專屬設計語彙，為掀背車級距注入全新風格選擇。搭配政府汰舊換新減徵貨物稅方案，僅需1,378,000元起就能入手。



台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示：「The Golf 不僅是一款車，更是一段跨世代的記憶。從設計比例、動態表現到科技應用，每一次進化都在保留經典的同時，回應當代駕駛與生活的渴望。適逢今年為GTI 50 周年，The Golf GTI 冰影純粹版，作為今年產品布局的首發，正是我們對 GTI 鋼砲精神最純粹的詮釋，也是 Volkswagen 持續以最熱情的方式連結駕駛者。」



The Golf GTI 冰影純粹版以冷冽而內斂的簡約美學為設計主軸，將原本需額外選配、價值 1 萬元的冷冽冰澈藍車身烤漆，納為專屬特仕配置，搭配運動化湛黑車頂，形塑低調卻極具張力的鋼砲輪廓。並且結合 Black Style 黑化風格套件，包含黑化風格頭燈組、後視鏡、水箱護罩飾條，以及後窗與後檔隱私玻璃，進一步強化整體性能氣息。標誌性的 GTI 專屬 X 型前霧燈、迎賓照地燈與專屬外觀徽飾，搭配高性能紅色煞車卡鉗與運動化雙出排氣尾管，即使靜止，也能展現蓄勢待發的跑格姿態。



作為鋼砲始祖The Golf GTI 冰影純粹版，詮釋 Volkswagen 對性能的極致堅持，動力核心搭載 EA888 EVO4 2.0 升 TSI 渦輪增壓引擎，可輸出 265ps 最大馬力與 37.7kgm 峰值扭力，以線性飽滿、隨傳隨到的動力反應，同時結合 GTI 專屬前軸電子液壓式限滑差速器 VAQ 與 Vehicle Dynamic Manager 車輛動態管理系統，在激烈操駕或高速過彎時，能精準分配扭力至前軸內外輪，帶來穩定、敏捷且充滿信心的操控回饋，讓駕駛者得以盡情享受鋼砲所帶來的絕佳樂趣。



座艙空間同樣延續 GTI 精神，配備 GTI 經典格紋跑車座椅、多功能運動方向盤與 GTI 專屬運動化儀表介面，構築濃厚熱血氛圍；搭載 Discover Pro 12.9 吋觸控式多媒體資訊系統（MIB4）與 HUD 抬頭顯示器（投影式），將關鍵駕駛資訊直覺呈現於視線前方，讓性能駕馭與科技便利無縫整合，於恣意馳騁之際，同步兼顧日常行車的舒適與守護。照明科技方面，標配 IQ.LIGHT：HD Matrix 矩陣式 LED 頭燈組（附 DLA 動態頭燈自動切換） 與 3D 幾何序列式動態尾燈，並且結合廠徽光標定位燈與連貫式 LED 水箱護罩定位燈，透過 LED 燈管勾勒 Volkswagen 品牌標誌，兼顧夜間行車安全與高辨識度的視覺效果。



現正入主 The Golf GTI 冰影純粹版享汰舊換新貨物稅減徵最高10萬元；同時台灣福斯汽車亦限時推出 GTI 售後配件優惠組，精選 19 吋 Warmenau Black 黑化風格鋁圈、GTI 動態輪圈蓋、GTI 汽門嘴蓋與 Oettinger 車頂尾翼等四項原廠與性能品牌配件，限時優惠價 150,000 元，享超過四萬優惠價值，讓熱愛 GTI 的車主得以進一步展現專屬風格。敬邀消費者親臨鑑賞，把握多重購車與升級禮遇，在新的一年率先入主 Volkswagen，開啟嶄新的豐富生活。

