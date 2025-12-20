全面加強維安！ 台南好Young耶誕搖滾演唱會如期開鑼

「2026台南好young」首場演唱會今晚登場，臺南市政府加強現場維安工作，確保活動順利並保障大家的人身與財產安全。（圖：南市府提供）

台北市昨（19）日驚傳隨機無差別攻擊事件，「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會今（20）日晚間登場，因為是發生攻擊事件後的第1場縣市政府官方主辦大型演唱會，為確保場外場內秩序與安全，黃偉哲市長一早就前往活動現場視察，確保現場早已啟動並將持續加強維安工作。

黃偉哲一早抵達活動現場，跟在場大批粉絲信心喊話，保證現場早已啟動並將持續加強維安工作，確保場外場內秩序與安全。活動現場第一排的粉絲，各擁其主，並表示，「全力支持偶像」，因為早早就來排隊，與身旁的粉絲都有互動交談，不會特別擔心安全疑慮，但仍會留意現場有無可疑人士，並提高警戒！

「我來自高雄，我新北、我台南永康…」一群昨晚才在線上認識的鄭恩地粉絲，手拿恩地Panda應援燈，不畏毛毛雨只為了看恩地演出，更沒聯想其他縣市發生的攻擊事件，一心等待晚上「台南好young」耶誕演唱會的開鑼！與恩地粉絲一樣死忠的，還有來自高雄的蕭同學，為了挺韓團UNIS，由媽媽陪同開車載著弟弟妹妹與自己，出動一家四口應援。

黃偉哲市長特別指示警察局，全面加強活動場內外，人潮聚集處的安全維護與預防措施，以確保活動順利進行並保障大家的人身與財產安全。警察局則表示，除增派警力加強場地安檢，增配現場員警執勤裝備，也規劃分區每2小時巡邏以提高見警率，並輔以遠端監視器即時監控，全面防範突發治安事件。（陳婉玲報導）