全面加強維安 台南好Young耶誕搖滾演唱會20日如期開鑼

▲增派警力加強場地安檢並增配員警執勤裝備。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台北市昨（19）日驚傳民眾隨機無差別攻擊事件，「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會今（20）日晚間登場，因為是發生攻擊事件後的第1場縣市政府官方主辦大型演唱會，黃偉哲市長一早就前往活動現場，跟在場大批粉絲信心喊話，保證現場早已啟動並將持續加強維安工作，確保場外場內秩序與安全。

活動現場第一排的粉絲，各擁其主，紛紛表示，「全力支持偶像」，因為早早就來排隊，與身旁的粉絲都有互動交談，不會特別擔心安全疑慮，但還是會留意現場有無可疑人士，適時提高警戒！市長巡視場內秩序時指示警局，全面加強活動場內外，人潮聚集處的安全維護與預防措施，以確保活動順利進行並保障大家的人身與財產安全。

警察局表示，除增派警力加強場地安檢，增配現場員警執勤裝備，也規劃分區 每兩時巡邏 以提高見警率，並輔以遠端監視器即時監控，同時啟動主辦單位聯防機制，強化人流控場，並動員民力團隊進行複式布署，全面防範突發治安事件。